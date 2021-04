Elhunyt Jim Steinman Grammy-díjas amerikai zeneszerző, aki mások mellett Meat Loaf, Celine Dion, az Air Supply és Bonnie Tyler számára írt slágereket.

Fotó: TheNational

A komponista hétfőn, 73 éves korában hunyt el Connecticut államban, ridgefieldi otthonához közel. Egy ideje veseelégtelenségben szenvedett, halálát is ez okozta - közölte bátyja.

Jim Steinman New Yorkban született 1947-ben. Zeneszerzői karrierjét zenés színházakban kezdte és gyorsan ismertté vált hősies, operaszerű rockdalaival, erőteljes balladáival, amelyek végigkísérték termékeny karrierjét.

Legnagyobb sikerét Celine Dion Falling Into You című lemezével aratta, amelynek társproducereként 1997-ben Grammy-díjas lett az év albuma kategóriában. A korongon szerepelt Steinman It's All Coming Back to Me Now című sikere is.

Két évtizeddel korábban ő írta a zenét Meat Loaf klasszikus albumára, a Bat Out of Hell-re, amely minden idők legsikeresebb amerikai albuma volt: csak az Egyesült Államokban 14 millió példányban kelt el.

Természetesen Steinman nevéhez fűződik a két folytatás, az 1993-as Bat Out of Hell II. (rajta az I'd Do Anything for Love című hatalmas slágerrel) és a 2006-os III. is.

A Bonnie Tylernek írt Total Eclipse of the Heart 1983-ban vezette a Billboard-listát, miközben Steinman másik dala, az Air Supply Making Love Out of Nothing at All-ja ugyanitt a második helyen állt.

I am absolutely devastated to learn of the passing of my long term friend and musical mentor Jim Steinman. pic.twitter.com/TvR01AUXKr — Bonnie Tyler (@BonnieTOfficial) April 20, 2021

2012-ben a Dalszerző Hírességek Csarnokába választották, beiktató beszédét Meat Loaf tartotta, akivel 2016-ban még egy albumra, a Braver Than We Are-ra újra összeálltak.

Jim Steinman zenészként egyetlen albumot készített, 1981-ben a Bad for Good-ot, amellyel különösebb sikert nem ért el, viszont a lemez két dala később sláger lett mások előadásában: a Rock and Roll Dreams Come Through-t Meat Loaf, a Left in the Dark-ot Barbra Streisand vitte sikerre.

MTI