Milyen fűnyírót választanál?

A szomszédok kertje mindig zöldebb és ápoltabb, mint amilyennek a sajátunkat látjuk. Ha csak nem kertész segítségével érik el a rendezett állapotot, van remény, hogy nekünk is sikerül, csak kellő időt és energiát kell rááldozni, na meg érdemes minőségi kerti gépet választani hozzá. A pázsit a díszkertek nélkülözhetetlen része. Nem elég elvetni a fűmagot, folyamatosan ápolni és gondozni kell a gyepet. Ehhez többféle fűnyírót használhatunk. Mivel mindegyiknek más az előnye, érdemes alaposan megfontolni vásárlás előtt, hogy melyik mellett tesszük le a voksunkat.

Válassz fűnyíró típust

A PLAZAWEB.HU online áruház szezononként megújuló kerti gépei között akkus, elektromos és benzines, önjáró vagy nem önjáró kivitelű fűnyírókból válogathattok. Évtizedes múltra visszatekintő, ismert gyártók termékeit forgalmazzák, a garanciát nagykereskedő partnerek biztosítják a vásárlók részére.

Az akkumulátorral működő fűnyírók nagy szabadságot nyújtanak. A cserélhető, külön is megvásárolható aksiknak köszönhetően ott is elvégezhetjük a munkát, ahol nem áll rendelkezésre vezetékes áramforrás, vagy rövid a kábel. A legújabb generációs, gyorstöltővel ellátott áramforrások megbízható működést tesznek lehetővé. Hagyományos és robot verzióban is választhatók, ami saját töltéséről maga gondoskodik a robotporszívóknál már megszokottabb betanítás eredményeképp.

Elektromos kerti gépek

A Riwall Pro azonban nem csak az akkumulátoros, hanem az elektromos fűnyírók vonulatában is megtalálható az áruház kínálatában. Az esztétikusan kialakított kerti gép erős, 1800 W-os elektromotorja egyenletes vágásminőséggel működik, vezetékes áramról. Csendes és szinte karbantartásmentes elektronika hajtja, ami kisebb és közepes távokra és főleg sík terepre ajánlott.

50 l-es gyűjtőkosarával gyűjtős, nélküle pedig hátsó kidobós vágással is használható, attól függően, hogy igényt tartunk-e a nyesedék bio trágyázási tulajdonságaira.

Könnyen összecsukható tolókara és kis súlya révén könnyen hordozható, de számoljunk vele, hogy a kábelt végig magunkkal kell húzni, ami nehezíti a használatot.

Benzinmotoros gépek

A nem önjáró benzines fűnyírókkal ilyen problémánk nem lesz. Az Euro 5 kibocsátási szabványnak megfelelő motor alacsony fogyasztást nyújt még sűrű, gyakran nedves fűben való munkavégzés során is. Nagy első és hátsó kerekeinek köszönhetően kényelmes vele a munkavégzés kábelek nélkül egyenetlen terepen is.

A magasabb felszereltségű, többfunkciós önjáró benzinmotoros fűnyírók nagyobb területek vágására is használhatók. A könnyen indítható benzinmotor robosztus súlyú. A Scheppach gépei még a Riwall termékeknél is masszívabbak, ez azonban működés közben nem akadály.

Azért hívják önjárónak, mert a szerkezetet nem kell tolni magunk előtt, hanem magától halad előre, csak irányítani kell, amihez kisebb erő is elég. Az erős motornál többféle fűkezelés, még mulcsozó funkció is választható.

