Gyorsítanák a védőoltások beadását a Szövetséget alapító magyar pártok vezetői, fejenként 100 eurós utalványt adnának a beoltottaknak

Az embereket kellene motiválni, hogy javuljon az oltási kedv Szlovákiában, vélik a Szövetség létrehozásán dolgozó három magyar párt vezetői. Erre a célra több százmillió eurós programot indítanának, a vakcinák közül pedig mindegyiket ajánlják, amit a szakemberek is. A három pártelnök közül egyelőre csak Sólymos László kapott oltást.

Nem tesz meg mindent az állam azért, hogy minél több ember oltassa be magát, vélik a Szövetség létrehozásán dolgozó magyar pártok, az MKP, a Híd és az Összefogás vezetői.

„Több száz millió eurót fordított az állam tesztelésre. Ennek az összegnek csak egy töredékét költötte információs kampányra, amely eleinte kizárólag szlovák nyelven folyt. Sokkal nagyobb kampányra van szükségünk. Dél-Szlovákiában magyar nyelven is” – jelentette ki Mózes Szabolcs az Összefogás elnöke.

Több százmilliós támogatás - utalványok formájában

Az embereket kellene motiválni, hogy minél többen jelentkezzenek az oltásra, véli Forró Krisztián, az MKP elnöke. Szerinte ehhez anyagi motivációra is szükség lenne, de ők nem készpénzzel motiválnák a lakosságot.

„Sokkal hasznosabb lenne, ha üdülési utalvány formájában kapnának támogatást azok, akik beoltatták magukat” – véli Forró.

Ők minden beoltottnak 100 eurós utalványt adnának, de csak azt követően, amikor az átoltottság eléri a nyájimmunitáshoz szükséges 60-65 százalékos szintet. Ez 60 százalékos átoltottságnál több mint 300 millió euró lenne, ha csak a felnőtt lakosságot nézzük, akkor is mintegy 286 millió euróra lenne ehhez szükség. „Ha figyelembe vesszük, hogy mennyibe került eddig a tesztelés, akkor mindenkinek világos, hoyg ez sokkal hatékonyabb eszköz lenne” – véli Forró.

Forró szerint azonban ez a támogatás megtérül. „Az utalványok segítségével az állam éppen azoknak a vállalkozóknak segítene, akiket a járvány leginkább sújtott, vagyis az idegenforgalomban és a vendéglátásban működő vállalkozásoknak” – magyarázta az MKP elnöke.

A falvakba is el kell vinni a vakcinát

Segítené az átoltottság javítását az is, ha a vakcinát nemcsak a nagyobb városokban létrehozott oltóközpontokban lehetne felvenni, állítja Horváth Zoltán, a Híd Galántai járási elnöke, Tallós polgármestere. „Az oltóanyagokat le kell hoznunk a kistelepülések szintjére. Segítettünk a tesztelésnél, segítünk az oltásnál is” – jelentette ki polgármesterként Horváth. Szerinte a kisebb településeken azért is alacsonyabb az oltási kedv, mivel jelenleg viszonylag messzire kell utazni érte.

„Akinek nincs lehetősége autóval utazni, annak fél vagy akár ez napjába is belekerülhet, mire beoltatja magát, mert jelenleg olyan ritkán közlekednek az autóbuszok” – magyarázta a Híd járási elnöke.

Sólymos beoltva, Forró és Mózes készül

A pártelnökök közül egyelőre még csak Sólymos László kapta meg az első adag vakcináját, de ő is a legidősebb a három politikus közül. Forró Krisztián és Mózes Szabolcs már regisztrált az elektronikus rendszerben, de még nem oltották be őket. „Én már regisztráltam az oltásra, és már időpontot is kaptam – mondta pénteken Forró. – Az nem a mi feladatunk, hogy eldöntsük, mivel oltsanak, ha a szakemberek megállapítják egy vakcináról, hogy az alkalmas, akkor azt használni kell.”

Mózes Szabolcs szerint az a cél, hogy minél több embert beoltsanak.

„Akár Szputnyikkal, akár AstraZenecával, amelyik megkapja az engedélyt, azt nem kell kétségbe vonni, arra kell koncentrálni, hogy az embereket próbálják meggyőzni, hogy menjenek el beoltatni magukat” - véli az Összefogás elnöke.

