Terrorkészültségben a szlovák hatóságok a francia rendőrgyilkosság miatt

Az al-Kaida rendőrgyilkosságokra szólította fel követőit és híveit a "nyugati országokban". Franciaországban egy rendőrnő vesztette életét, a veszélyre a szlovák hatóság is reagál.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Péntek délután egy férfi halálra késelte a franciaországi Rambouillet rendőrségének egyik adminisztratív alkalmazottját. A támadót lelőtték, és valószínű, hogy az általa elkövetett gyilkosság terrorista jelleggel bírt.

Az eset összefüggésben lehet azzal, hogy az al-Kaida terrorszervezet tíz nappal ezelőtt rendőrgyilkosságok elkövetésére szólította fel a "nyugati országokban" élő híveit.

Egy rendőr meggyilkolásáért kriptovalutában mért jutalmat, egy bitcoint (kb. 41 ezer euór) kínál a terrorszervezet, amennyiben a támadó kép- vagy videófelvétellel tudja bizonyítani tettét.

A hétvégére Szlovákiába is eljutó fenyegetésre a spanyol hatóságok figyeltek fel még április 20-án, ők továbbították a rizikóról szóló információkat a többi EU-tagállam felé. Az al-Kaida nyilvánosságra hozott propagandaanyaga azért is veszélyes, mert abban nemcsak pénzjutalmat ígérnek a terroristáknak, hanem tanácsokat is adnak számukra a rendőrgyilkosságok lehetséges elkövetési módjaival kapcsolatban.

A Nemzeti Bűnüldüzési Ügynökség (NAKA) terrorizmusellenes központja péntek délután a katonai hírszerzésen keresztül értesült az al-Kaida rendőröket fenyegető felhívásáról.

A védelmi minisztérium alá tartozó katonai hírszerzés a Szlovák Titkosszolgálat által működtetett Nemzetbiztonsági Elemzőközpont (NBAC) együttműködését kérte, és a történések kapcsán további tájékoztatást kért a szervtől.

"Tekintettel arra, hogy a szlovák rendőrség, és más hazai biztonsági szervek munkatársait is potenciális veszély fenyegeti, a katonai hírszerzés a megfelelő biztonsági intézkedések foganatosításának mérlegelését javasolja az érintett hatóságok számára"

- áll egy nem a széles nyilvánosságnak szánt rendőrségi dokumentumban, melynek tartalmát a Topky.sk tette közzé.

Peter Kovařík országos rendőrfőkapitány szombat délelőtt megerősítette a szlovák sajtóértesüléseket. Elmondása szerint valóban kaptak olyan információkat, melyek szerint veszély fenyegeti a nyugati országok rendőreit.

"Ugyanakkor biztosíthatok mindenkit arról, hogy nincs olyan értesülésünk, amely alapján Szlovákia is érintett volna"

- nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Kovařík. Mindenesetre a szlovák hatóságnál is elővigyázatossági intézkedéseket foganatosítottak, amiket azonban a rendőrfőnök biztonsági okok miatt nem akart konkretizálni.

Az országos rendőrfőkapitány hangot adott elégedetlenségének is, ami azzal kapcsolatos, hogy a szlovák sajtóba idő előtt kerültek ki a biztonsági szervek információi.

"Felelőtlen viselkedésnek tartom, hogy a rendőrségi jelentések - még akkor is, ha nem titkosítottak -, nyilvánosságra kerülnek. Vizsgálatot rendelek el, hogy megállapítsam, ki játszadozik az érzékeny információkkal, amelyek így felesleges pánikot váltanak ki"

- jelentette ki Peter Kovařík.

