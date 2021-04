Komárom saját Csillag-erődöt kap, csak kicsiben

Komáromban is megindult a játszópark kiépítése a Pons Danubii EGTC szervezésében, amit az Interreg 5A szlovákiai és magyar együttműködési program támogat. A park egyik különlegessége, hogy a Csillag-erődöt formázza majd meg. A társulás többi tagvárosában is épültek, illetve épülnek hasonló játszóterek a gyermekeknek.

Fotó: a szerző felvétele

A Cultplay kulturális projekt egy innovatív, határon átnyúló kezdeményezés. Bara Zoltán, a Pons Danubii EGTC igazgatója elmondta, hogy az alapötlet a kulturális vagy épített örökségek a szomszédos országban, játszóparkok formájában történő kiépítése. A pályázat költsége 2,8 millió euró.

„A Cultplay egy határon átnyúló projekt, amit a Pons Danubii EGTC valósít meg, koordinál. Kilenc város együttműködésével jött létre. Tíz tagja van, Szőgyén is beletartozik“

- nyilatkozta a Paraméternek Bara Zoltán.

Ennek következtében a Tatai vár másolata megépült Gútán, Komárom pedig felcserélte erődjeit: az Öregvár Dél-Komáromban bukkant fel, míg a Csillag-erőd Komáromban kerül felépítésre. A tagok közül egy város a saját örökségét építi meg. Érsekújvár várrendszere a világháború során sajnos eltűnt a föld színéről, ezért ők annak a másolatát hozzák létre. Tatán a Gútai malom, Oroszlányban a vágsellyei Pázmány-kastély, Kisbéren a gútai fahíd és lovarda, Ógyallán az Oroszlányi Bányászati Múzeum, Vágsellyén a majki kolostor készült el.

Természetesen a játszóparkok főleg családoknak, azon belül is a gyermekeknek szólnak, viszont turistáknak is érdekes látványosságok lehetnek, amik arra inspirálnak, hogy meglátogassák az eredeti épületeket, emlékműveket is.

„Gyermekek használják a parkot, viszont QR-kódokkal van körbetáblázva, amiket beszkennelve érdekes információkat találhatnak a látogatók az adott kulturális örökségről“

- tette hozzá az igazgató.

A város önkormányzata is hozzásegít a projekt megvalósításához, a játszópark környezetét szeretnék rendbetenni és szebbé varázsolni. Keszegh Béla, Komárom város polgármestere ismertette ezeket a lépéseket.

„Már tervezzük, hogy ennek a területnek a környezetét is rendberakjuk, amivel lényegében a fürdő előtti teljes teret új formába, új karba tudjuk hozni és párhuzamosan zajlik a fürdő főépületének a tervdokumentációjának elkészítése“ - nyilatkozta a Paraméternek a polgármester.

A kilenc tervezett parkból nyolc már megépült, vagy épülőben van. Oroszlányban és Komáromban megkezdték az építkezéseket, Tatán egyelőre még csúszik a kivitelezés.

(Hupka Adrián)