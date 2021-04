Fonogram-díjátadó: A Halott Pénz és Krúbi, de Dua Lipa és az AC/DC is nyert

Mások mellett Charlie, a Halott Pénz, a Fran Palermo, az Ötödik Évszak, Krúbi, Borlai Gergő és Dzsúdló is Fonogram-díjat kapott a szombaton az interneten tartott online eseményen. Életműdíjjal Török Ádámot, szakmai életműdíjjal Hajnal Gábort ismerték el.

Fotó: Facebook

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (Mahasz) által rendezett eseményen 12+1 hazai és 6 külföldi kategóriában adták át a szakmai zsűri által odaítélt 2021-as Fonogram-díjakat, a koronavírus-járvány miatt - akárcsak tavaly - virtuálisan. A győzteseket online videókban jelentették be.

Az év hazai klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele Charlie - Mindenen túl (Tom-Tom Records) című lemeze lett, az év külföldi klasszikus pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat Bruce Springsteen - Letter To You (Sony Music) című anyaga nyerte el.

Az év hazai modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele a Halott Pénz - Melletted/Amikor feladnád/Szeretni, akit nem lehet (feat. Rúzsa Magdi) (szerzői kiadás) lett, az év külföldi modern pop-rock albuma vagy hangfelvétele díjat Dua Lipa - Future Nostalgia/Club Future Nostalgia/Levitating (feat. DaBaby) (Magneoton/Warner Music) című munkája kapta. Az év hazai alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban a Fran Palermo - Crocodile Juice Bar (MZK Publishing), az év külföldi alternatív vagy indie-rock albuma vagy hangfelvétele díjban a Tame Impala - The Slow Rush (Universal Music) részesült.

Az év hazai elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjat Metzker Viktória - The Rhythm of the Night (Elephant House) című dala, az év külföldi elektronikus zenei albuma vagy hangfelvétele díjat Purple Disco Machine - Hypnotized (& Sophie and the Giants)/Exotica/In My Arms/Emotion (Sony Music) című EP-je kapta.

Az év hazai rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele Krúbitól az Ösztönlény (Universal Music), az év külföldi rap vagy hiphop albuma vagy hangfelvétele 24kGoldn feat. iann dior - Mood (Sony Music) című dala lett.

Az év hazai hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele díjat Lazarvs - Lazarvs (MMM Records) című dala kapta, az év külföldi hard rock vagy metal albuma vagy hangfelvétele díjat az AC/DC - Power Up (Sony Music) című lemeze kapta. Az év hazai hagyományos slágerzenei albuma vagy hangfelvétele díjban a Dupla KáVé - Piros pohár (Stefanus Kiadói Kft.) című dala, az év hazai kortárs szórakoztatózenei albuma vagy hangfelvétele díjban Temesi Berci - Symphosium 40 (Music Fashion Art & Management) című albuma részesült.

Az év hazai gyermek albuma vagy hangfelvétele díjat Kovácsovics Fruzsina - Írország és Olvasváros (szerzői kiadás) című albuma, az év hazai jazz albuma vagy hangfelvétele díjat Borlai Gergő - The Missing Song (Blue Canoe Records) című lemeze nyerte el. Az év hazai világ- vagy népzenei albuma vagy hangfelvétele az Ötödik Évszak - Ne rejtsd el című lemeze (Fonó), az év felfedezettje Dzsúdló (Supermanagement) lett. Az év hangfelvétele Fonogram-díját a közönség szavazása alapján a Bagossy Brothers Company - Visszajövök (Prime Event Management) című dala kapta.

Az életműdíjat Török Ádám fuvolás, dalszerző, szövegíró, a Mini együttes alapítója, a szakmai életműdíjat pedig Hajnal Gábor koncertszervező, menedzser, televíziós szerkesztő-riporter vehette át virtuálisan.

Idén megújult a Fonogram-díjtárgy, a nyertesek a Mahasz művészeti pályázatán győztes Sipos Balázs üvegművész pengetőt ábrázoló plasztikáját kapták meg.

A Fonogram díjat - Arany Zsiráf díj néven - a magyarországi hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereinek és teljesítményeinek díjazására alapította a Mahasz közgyűlése 1992 szeptemberében. A díj neve 2004-től kezdve Fonogram - Magyar Zenei Díj. A díjjal egyebek mellett elismerik a hangfelvétel-kiadás kiemelkedő sikereit létrehozó művészek és kiadók tevékenységét.

(MTI)