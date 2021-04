Ukrajnában tovább lassult a fertőzés terjedése

Ukrajnában vasárnapra tovább lassult a koronavírus-fertőzés terjedése, kevesebb mint nyolcezer, a megelőző napinál csaknem ötezerrel kevesebb új beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma is jóval alacsonyabb volt a megelőző napokénál.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napban 7930 új esettel 2 025 271-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Noha az elmúlt két napban is folyamatosan kevesebb új fertőzöttet jegyeztek fel, ez így is lehet csak átmeneti enyhülés a járvány terjedésében, ugyanis hétvégenként általában kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet is végeznek. A halálos áldozatoké 231-gyel 42 323-ra emelkedett. A megelőző napokban négyszáz körüli, illetve afölötti volt az egy nap alatt elhunytak száma.

Eddig 1 572 528-an gyógyultak meg, közülük az elmúlt napban kevesebb mint hétezren, az aktív betegek száma így most megint nőtt több mint ezerrel, 410 420-ra.

Kórházba 3688 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, számuk a megelőző napokban is hasonló volt, korábban viszont meghaladta a négyezret.

A legtöbb új beteget, 1034-at a megelőző két naphoz hasonlóan megint az ország keleti részében lévő Dnyipropetrovszk megyében jegyezték fel.

Jepifanyij metropolita, az ukrán ortodox egyház vezetője vasárnap egy rádióinterjúban elmondta, hogy az ortodox húsvétkor - ami egy hét múlva lesz - a templomok nyitva fognak tartani, a kalács és más ételek megszentelését azonban pékségekben és üzletekben fogják elvégezni a járvány terjedése elleni védekezésképpen.

Közben egy újabb régió, a déli országrészben lévő Odessza megye került át vasárnapra a legsúlyosabb "vörös" besorolásból a jóval enyhébb "sárgába". Jelenleg "sárga" besorolású már Odesszán kívül Kárpátalja és még három megye, a főváros, Kijev és 11 megye "vörös" - ami csaknem az ország fele -, a többi "narancs" kategóriában van. Viktor Ljasko országos tisztifőorvos, az egészségügyi miniszter helyettese ugyanakkor azt mondta, hogy a főváros is napokon belül kikerülhet a "vörös" besorolás alól. A kijevi vezetés viszont április 30-ig hosszabbította meg a szigorított korlátozásokat, amelyek alapján nemcsak az üzletek és a vendéglátóhelyek tartanak zárva, de az élelmiszerpiacok is, valamint az iskolák mellett az óvodák is, és a közösségi közlekedést csak külön igazolvánnyal a stratégiai intézmények és vállalatok alkalmazottai vehetik kizárólag igénybe.

