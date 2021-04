A járvány miatti korlátozások oldásával megtelt emberekkel a Szent Péter tér

Ősz óta először többezer hívő és látogató volt a Szent Péter téren, ahol Ferenc pápa immáron internet helyett személyesen mondta el beszédét, és egy év óta először a Szent Péter bazilika főoltáránál mutatott be misét vasárnap. A húsvétkor még teljesen üres téren most több ezren voltak.

TASR/AP

Egy éve tartó szünet után az egyházfő ismét a Szent Péter bazilika főoltáránál mutatott be misét. Tavaly tavasztól a járványkorlátozások miatt a pápai miséket még karácsonykor és húsvétkor is a főoltár mögötti, kisebb katedra oltárnál mutatták be.

A főoltárhoz történt visszatérés ünnepi misével esett egybe: Ferenc pápa kilenc római szeminaristát szentelt pappá. Rögtönzött beszédében a pápa, aki egyenként kezet csókolt új paptársainak, kijelentette, hogy a papi hivatás "nem karrier, hanem szolgálat". Az új papoknak a többi között azt tanácsolta, hogy tartsák távol magukat a pénztől, és válasszák a szegénységet. A papszentelési misét tavaly elhalasztották.

A Vatikánvárosi Állam a Rómában érvényes járványelőírásokat követi, így az április 26-tól kezdődő oldás a pápai államot is érinti. Ha a járványadatok lehetővé teszik, a pápai mise talán már pünkösdre visszatérhet a Szent Péter térre, ahogyan tavaly a járvány első hulláma után történt.

Május 3-tól újranyitja kapuit a Vatikáni Múzeum. A látogatókat kizárólag előzetes foglalással, egymástól félórás belépéssel fogadják, kötelezőnek számít a maszk viselése és a biztonsági távolság betartása. A múzeum hangsúlyozta, hogy a foglalási időpontot lekéső látogatókat nem fogadják, és aki nem tartja be az előírásokat, kockáztatja a múzeumból történő eltávolítását.

Vatikánvárosban január közepén kezdődött a vírus elleni oltás, a miniállam közel ötezer lakóját és dolgozója részesült már a védőoltásban. Ferenc pápa február elején megkapta mind a két dózist. A Vatikánban további több mint ezer római hajléktalant oltottak be.

MTI