Ünnepi díjátadó Komáromi Napok nélkül

A mai napon kezdődtek volna a Komáromi Napok, viszont ezen az éven is elmaradnak a vírushelyzet miatt. Az általában megrendezett ünnepi testületi ülés Dél-Komárom önkormányzatával sem történt meg, viszont a város önkormányzata ezt a napot jelölte ki a város díjainak átadására.

A szerző felvételei

Az összegyűlteket Keszegh Béla, Komárom város polgármestere köszöntötte, aki beszédében rámutatott arra, hogy bár nehéz időket élünk, vannak akik példaértékű munkát végeznek és ezért fontos őket kiemelni.

A Tiszti Pavilon dísztermében zajlott a díjátadó. Pontosan 140 évvel ezelőtt nevezték ki Jókai Mórt a város díszpolgárává, ebben az évben Albert Sándor volt a díjazott.

Elsősorban Komáromban végzett munkájáért és az egyetem megalapításáért méltatták, hiszen nagy részben az ő érdeme, hogy Komárom egyetemi város lett. Ezen kívül aktívan tevékenykedik: nevéhez 22 monográfia, 10 középiskolai tankönyv, 15 egyetemi jegyzet és csaknem 100 további megjelent írás kötődik. Többek között megkapta az Apáczai Csere János és Felvidéki Magyar Pedagógus díjakat, illetve a Magyar Érdemrend Tiszti Keresztjét is. 2008-ban a Nyugat-magyarországi Egyetem díszdoktorává avatták.

Sajnos Kassán tartózkodik és a jelenlegi helyzet miatt nem tudott eljutni az ünnepségre, hogy személyesen fogadja a megtiszteltetést.

A Pro Urbe díjazottja Klemen Terézia lett, aki kitartóan és fáradhatatlanul tevékenykedik a kultúra síkján. 2012-ben megalapította a Lehár Ferenc Polgári Társulást, illetve elindította a Lehár nyár rendezvénysorozatot a Klapka téren. 2020-ban, Lehár Ferenc születésének 150-ik évfordulóján kiállítást rendezett, illetve Operettkirály címmel könyvet is írt a zeneszerzőről.

„Kultúra és művészet nélkül nincs élet. Ezt az utóbbi hónapokban megtapasztalhattuk. Köszönöm a jelölést, díjazást, ami arra ösztönöz, hogy továbbmenjek a már megkezdett úton“ – mondta a díjazott köszönőbeszédében.

Polgármesteri díjban további három ember részesült:

Gráfel Lajos, akinek nevéhez a város műemlékeinek felújítása fűződik, illetve elérte, hogy a város erődrendszerét nemzeti műemlékké nevezzék ki, illetve a belvárost műemlékvédelmi övezetté nyilvánították. Többek között ő volt az, aki elindította a Komáromi Városi Televízió működését is.

Komjáthy Hajnalka a komáromi kórház vezető gyógyszerésze, aki a Kórházi Gyógyszerészek Európai Szervezetének szlovákiai nagykövete. Több sikeres pályázat kidolgozója, a cukorbetegséggel kapcsolatban is végzett kutatásokat, illetve nem utolsósorban individuálisan készített régi és új gyógyszereket vezetett be a szakmai gyakorlatba – többek között az ő érdeme, hogy a kórház gyógyszertára önállóan is képes dexametazon kapszulák előállítására, amik a COVID-19 ellen is hatásosak.

František Petr, a Komáromi Művészeti alapiskola igazgatója, zongoraművész, illetve professzionális zeneművész. A 80-as és 90-es években aktívan játszott és Németországban, illetve Svájcban is fellépett. Zenei kompozíciót, popzenét és zongorát tanít, ezen kívül aktívan részt vesz a komáromi zenei világ alakításában.



(ha)