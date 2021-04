LÉNYEG: Hétfőn kinyitottak a teraszok, a hétvégén 2000 szurkoló a helyszínen nézheti a DAC-meccset, a kormány a veszélyhelyzeten gondolkodik

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről

Meglepőt húzott a hétfőn indult terasznyitásra a Közegészségügyi Hivatal: váratlanul bejelentette, hogy keddtől újra fogadhatnak nézőket a stadionok. Hétfőn kinyitottak a teraszok, és hamarosan megszűnhet a veszélyhelyzet is, akár még korábban is, mint azt Eduard Heger kormányfő szeretné. Matovič Orbán Viktor segítségével népszerűsíti a Szputnyikot, de azért a visegrádi kormányfők még Csehország mellett állnak Oroszországgal szemben.

Legfeljebb 2000 néző a DAC-meccsen

Igaz, a meccsekre csak legfeljebb csak 2000 nézőt engedhetnek be, ennyit is csak a nyitott stadionokba. A zárt stadionokban is érvényes a 25 százalék, de ott csak 1000 néző szurkolhat majd a csapatáért. A feltételek viszont szigorúra sikerültek: az még talán érthető, hogy csak a hazai szurkolókat lehet beengedni, hiszen ezzel az országon belüli mobilitást kevésbé növeli az intézkedés,

viszont minden nézőnek két negatív – egy PCR és egy antigén – tesztet kell felmutatnia belépéskor. Nem adtak kivételt a tesztelés alól a beoltottaknak sem.

A hivatal tájékoztatása szerint tesztelni akarják, hogy a tömegrendezvények mennyire kockázatosak a jelenlegi járványhelyzetben, az eredményeket állítólag a Szlovák Tudományos Akadémiával közösen akarják kiértékelni.

Megszüntetné az SaS a veszélyhelyzetet

A koalíciós pártok is a járványintézkedésekről tárgyaltak hétfőn, szerdán ugyanis megszűnik a veszélyhelyzet, ha addig a kormány nem hosszabbítja meg. Kora este még egyáltalán nem volt biztos, hogy a négy pártnak sikerült megegyeznie a hosszabbításban.

Az SaS és a Sme rodina ugyanis nem támogatja a hosszabbítást, szerintük más törvények módosításával ki lehetne váltani a komoly korlátozásokkal járó veszélyhelyzetet.

Az sem kizárt, hogy az eddig megszokott 40 nap helyett csak rövidebb időre hosszabbítanak, és közben elfogadják azokat a jogszabályokat, amelyekkel kiváltható a veszélyhelyzet.

Nyitnak a teraszok, az alapiskolákban már minden évfolyam

A vendéglők, kávézók azonban hétfőn már a teraszaikon fogadhatták a vendégeket, már amelyiknek maradt annyi alkalmazottja, hogy a hat hónapos zárvatartás után azonnal el tudott indulni. Sok vendéglő ugyanis kénytelen volt bezárni, és az alkalmazottaikat sem tudták megtartani. Egyes elemzések szerint a járvány nagyon megritkítja az ágazatot, csak a legerősebbek maradnak talpon, és azoknak is gondot jelent majd a munkaerő biztosítása.

A jövő ugyanis elég bizonytalan, egy újabb hullám esetén biztosan a vendéglők lesznek azok, amelyeket elsőként bezár majd a kormány.

Mától viszont már az alapiskolák minden osztálya az iskolában tanul, már az 5-7. osztályos tanulók is visszatérhettek a padokba. Jövő héttől várhatóan a középiskolásokat is visszaengedi majd a kormány, és bízhatunk benne, hogy a kedvező járványhelyzetben legalább a nyári szünetig maradhat a jelenléti oktatás.

Matovič Orbán táblázatával érvel a Szputnyik mellett

Szlovákiába is átszivárgott Magyarországról a „vakcinaháború”, Igor Matovič és legközelebbi magyar tanácsadója, Gyimesi György örömmel osztották meg az Orbán-kormány által terjesztett táblázatot, amely a kínai és az orosz vakcinát hozza ki legeredményesebbnek a járvány elleni harcban. Szakemberek szerint azonban kár, hogy Orbánék az almát hasonlítják a körtéhez, vagyis olyan adatokat mértek össze, amelyeket nem lehetne.

Az ügyben megszólalt Karikó Katalin biokémikus, aki részt vett a Pfizer/BioNTech vakcinájának fejlesztésében, és elmondta, hogy mi minden maradt ki a „kutatásból”.

De hát ez a táblázat jól jön Matovičnak, aki valószínűleg még mindig nem érti, hogy miért is kellett lemondania a kormányfői posztról…

Heger: nem engedjük, hogy Oroszország megossza Európát

Még mindig tart a visegrádi országok egysége, hétfőn a lengyel a magyar és a szlovák kormányfő is kifejezte szolidaritását cseh kollégájukkal az orosz titkosszolgálat emberei által végrehajtott robbantás miatt. Eduard Heger szerint a robbantást Oroszország agressziójának, és a nemzetközi jog megsértésének tartják.

„Nem engedjük, hogy az ilyen tevékenység megossza Európát” – jelentette ki Heger.

