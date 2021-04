Megvizsgálják, hogy a koronavírust aprócska influenzának nevező brazil elnök miért halogatta a vakcinák beszerzését

Szenátusi vizsgálóbizottság alakult kedden Brazíliában, hogy megvizsgálja Jair Bolsonaro elnök koronavírus-járvány kezelése ügyében tett intézkedéseit és esetleges mulasztásait az országban féktelenül tomboló járvány közepette.

Facebook

Bolsonarót a többi között azzal gyanúsítják, hogy elutasította, illetve szándékosan halogatta a Covid-19 betegség elleni vakcinák beszerzését, valamint hogy a pandémia elleni küzdelemre szánt szövetségi forrásokat sikkasztott.

A tizenegy tagú bizottságban Bolsonaro mindössze négy szenátorra számíthat, a többiek semlegesen, illetve ellenségesen viszonyulnak hozzá. A testület zárójelentése alapját adhatja újabb hivatali felmentési eljárás megindításának az államfővel szemben. Ehhez azonban a képviselőház elnökének hozzájárulása is kellene, s ezt a tisztséget jelenleg olyan személy tölti be, aki Bolsonaro hívének számít. Elemzők mindenesetre abból indulnak ki, hogy a vizsgálat ronthat a jobboldali politikus újraválasztási esélyein.

A bizottság az elnök legalább két szövetségese meghallgatását tervezi: Eduardo Pazuello volt egészségügyi minisztert és Fabio Wajngartent, az elnök egykori sajtótitkárát is beidézték. Wajngarten nemrég a Veja című brazil hírmagazinnak adott interjújában igyekezett mentegetni Bolsonarót, s az egészségügyi tárca tisztségviselőit hibáztatta, amiért nem sikerült megállapodást kötni 70 millió adag Pfizer-vakcina beszerzéséről.

Bolsonaro volt, hogy aprócska influenzának nevezte az új koronavírus okozta betegséget, és következetesen azt hangoztatja, hogy a járványügyi korlátozások romba döntik a gazdaságot, ami éhezéshez, káoszhoz és nyomorhoz fog vezetni. Többször is támadta az óvintézkedéseket elrendelő tagállami kormányzókat. Sőt az oltások értelmét is kétségbe vonta, annak ellenére, hogy maga is átesett a betegségen.

A koronavírusnak már 391 936 áldozata van a több mint 210 millió lakosú országban, ami a második legnagyobb halálozási szám a világon az Egyesült Államok adata után. A regisztrált fertőzöttek számát tekintve Brazília több mint 14,3 millióval a harmadik az Egyesült Államok és India után.

MTI