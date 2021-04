Ennyi volt: Megszűnik az Orange Sport mind a négy csatornája

Az Orange Slovensko bejelentette, hogy nem folytatja önálló projektjét és két hónap múlva megszünteti sportcsatornáit.

Forrás: Orange

Az Orange bejelentése szerint a csatornái, tehát az Orange Sport és az Orange Sport 2, 3, 4 június 30-án befejezi a sugárzást. A csatornák egyáltalán nem lesznek elérhetők, az adás teljesen befejeződik.

A szolgáltató azzal vált híressé, hogy három évre, a 2020/21-es szezon végéig megvásárolta a Bajnokok Ligája közvetítéseinek jogait, a meccseket Szlovákiában így kizárólag az általa indított csatornákon lehetett figyelemmel követni, amire természetesen előfizetés szükségeltetett. Így tehát a Magio és a Digi TV ügyfelei hiába fizettek elő a csatornákra (többek közt a Digi Sport adóira, valamint az M4-re), mégsem nézhették azt, amit szeretnének. Az M4-en ez úgy nézett ki, hogy a meccsek idejére a szolgáltató blokkolta az adást. Hagyományos tető- vagy szobaantennával azonban be lehetett és jelenleg is be lehet fogni az M4-et Dél-Szlovákia nagy részén.

Az Orange számításai azonban nem voltak sikeresek, ugyanis hiába sugározta a BL-meccseket, a projekt jelentős veszteséget produkált. Az Orange Sport már 2019 szeptemberében jelezte, hogy átadná a jogokat a konkurenciának, de ezidáig senkivel sem sikerült megegyeznie. Februárban aztán jött a hír, hogy az Orange nem szerezte meg a BL közvetítési jogait az elkövetkező időszakra. Arról egyelőre hallgatnak, hogy kihez kerültek a jogok.

Az Orange tájékoztatása szerint az „Orange Šport” csomag előfizetői a június-augusztus időszakra ingyen kapják meg a csomagot, július 1-től viszont a szolgáltató csatornáit felváltja a Premier Sport, az Arena Sport 1 és 2, illetve a Nova Sport 1 és 2.

A „Super Šport” csomag helyett az előfizetők a Premier Sportot, a „Všetky prémiové balíky” csomag előfizetői pedig az Arena Sport 1 és 2, illetve a Nova Sport 1 és 2 csatornáit kapják meg. A „Super Šport+” esetében még csak tervezik a helyettesítést. Az „Orange TV Šport cez internet” előfizetői pedig megkapják a Premier Sportot, illetve az RTVS 1-es és 2-es csatornáit HD minőségben.



(Živé.sk)