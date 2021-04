Bajnokok Ligája - Marcelo játéka a választások miatt kérdéses a visszavágón

Marcelónak, a Real Madrid labdarúgójának a jövő héten egy helyi választáson kellene segédkeznie, ezért kérdéses a játéka a Chelsea elleni szerdai, londoni visszavágón a Bajnokok Ligája elődöntőjében.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A 2011 óta spanyol állampolgársággal is rendelkező brazil balhátvédet berendelték egy szavazókörbe dolgozni a keddi regionális választás idejére. Ilyen feladatra bármelyik spanyol lakos kötelezhető és most Marcelóra került a sor, illetve csapattársára, a sérüléssel bajlódó Victor Chustra is hasonló feladat vár kedden az El Mundo című lap szerint.

Az újság megkereste a klubot az üggyel kapcsolatban, ám hivatalos választ még nem kapott. Viszont a lap úgy tudja, hogy a klub fellebbezett Marcelo behívása miatt az illetékes hatóságnál, ám a beadványt elutasították.

Amennyiben a futballista nem tudja lemondani a szavazóköri munkát, úgy biztosan nem utazhat el kedden társaival Londonba.

A két csapat első meccsén, kedden 1-1-es döntetlenre végeztek a felek Madridban.

(MTI)