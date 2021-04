Matovič és Sulík újabb meccset vív, ettől még Dunaszerdahely rózsaszínű szemüvegen keresztül láthatja majd a világot

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Szerdán egészen jó hírek futottak be, és szinte valamennyi a járványhelyzet alakulásával hozható összefüggésbe. Ha folytatódik a kedvező trend, és a koronavírusos mutatóink tartják az irányvonalat - például tovább csökken az új fertőzöttek vagy a kórházi kezelésre szorulók száma, - akkor napokon belül kinyithatnak a színházak és a koncerttermek, továbbá két hét múlva már külföldre is elugorhatunk lazítani.

Meghirdették a nyitás politikáját

A kulturális minisztérium - várhatóan hétfőn életbe lépő - elképzelése szerint a jól ismert Covid-automata alapján működnének a kulturális intézmények. A szabályozásból egyelőre kivették a mozikat, amiket a rózsaszínnél is kedvezőbb, narancsos riasztású járásokban nyithatnak majd ki, ha egyáltalán lesznek ilyenek.

A külügyi államtitkár meg azzal kecsegteti az állampolgárokat, hogy a dolgok úgy néznek ki, két hét múlva eltörölhetik a külföldre utazás tilalmát. Hogy itt is legyen kapaszkodónk, ismét bevezetnék az utazási szemafort, és így visszatérhetnénk ahhoz a rendszerhez, amely alapján piros (azaz rizikós), sárga (tehát kevésbé kockázatos) illetve zöld (viszonylag biztonságos) országokat különböztethetnénk meg.

Hátrál a járvány

Teraszon ülve, sört kortyintgatva szinte kézzelfogható, hogy visszaszorulóban van ez a nyavalyás járvány, de muzsika fülünknek, ha ezt a szakértőktől is hallhatjuk. Az Egészségügyi Elemzések Intézetének jelentése szerint a kulcsfontosságú paramétereink rendre csökkennek és eddig a szlovákiai lakosság megközelítőleg 19 százaléka kapta már meg valamelyik koronavírus elleni vakcina legalább első adagját. Ezzel a tempóval jócskán elmaradunk a magyarországi adatoktól, de legalább halálozási szempontból nem állunk olyan gyászosan és nem kell azon sem gondolkodnunk, hogy a nálunk parkolópályára állított Szputnyik V oltóanyaggal kapcsolatban az oroszok tróger hozzáállása az idegesítőbb vagy az, hogy fura, oda nem illő sejtek is vannak a vakcinájukban.

Kritizálják a Szputnyikot

Most már azt is tudjuk, hogy még az Igor Matovič által szapult hazai Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatalnál is kritikusabb a brazil egészségügyi hatóság az oroszok gyógyszeripari termékével szemben. A dél-amerikai országban nem is hagyták jóvá a Szputnyik importját, mert a hivatal szakértői szerint nem áll rendelkezésükre megfelelő információ az oltóanyag biztonságáról, minőségéről, hatékonyságáról, és ez túl nagy kockázatokat rejt magában. Az oroszok is kissé zavartan viselkednek, mert a Szlovákiában raktározott szerükből szerdán elvittek pár száz darabot, hogy megvizsgálják, márciusban mit is adtak el a korábbi szlovák kormányfőnek, ami aztán kormányválságot okozott. De, hogy jót is mondjunk az orosz manőverekről, Moszkvának hála, egy ideje már nem Matovičnak hívják a szlovák miniszterelnököt.

Kakaskodnak a koalíción belül

A pénzügyminisztert viszont igen, és éppen úgy kakaskodik a gazdasági miniszterrel, mint korábban. Míg Matovič az állami eladósodást, addig Richard Sulík az adóemelést ellenzi, és emiatt újabb balhé van kibontakozóban a kormánykoalíción belül. Mert a két dudás egyszerre fújja, mi az, amit tenni kell, ha már a parlament előtt az állami eladósodás megakadályozását biztosító törvénytervezet.

Rózsaszínűre vált Dunaszerdahely

Visszakanyarodva a kedvezően alakulgató járványos helyzetre, már ott tartunk, hogy jövő hétfőtől egyetlen járás sem lesz fekete besorolású a Covid-automata szerint. A Dunaszerdahelyi és a Komáromi járás is enyhébb fokozatra, rózsaszínűre vált, így az említett két régióban az iskolapadokba visszatérhetnek nemcsak az alapiskolás, hanem a középiskolás diákok is.

Kavarnak az oroszok, kell egy új SIS-góré

Közben a kormány jóváhagyta, ki lehetne a szlovák titkosszolgálat új igazgatója, hiszen pár hete korrupciós vádak miatt vizsgálati fogságba helyezték a korábbi főnököt, és így a SIS vezetői posztja megüresedett. Ha minden jól megy, Michal Aláčot nevezheti majd ki Zuzana Čaputová államfő. Éppen ideje, hogy legyen feje a titkosszolgálatoknak, hiszen égető szükség mutatkozik a hatóság munkájára. Oroszország nem csupán a Szputnyikjával kavar szédületesen, hanem a mostanság felszínre került, hét évvel korábbi csehországi robbantás kapcsán is, aminek folyományaként Moszkvából szerdán ki is utasítottak három szlovák diplomatát.

Sidó Árpád