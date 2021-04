Mától már este 21 órától kezdődik a kijárási tilalom, és a diákoktól nem kell teszt az iskolához

A kormány a héten újabb 30 napra meghosszabbította a veszélyhelyzetet, ami a mai nappal kezdődik. A kijárási tilalom este 20 óráról 21 órára tolódott. Ez azt jelenti, hogy este 21 óra után csak munka vagy sürgősségi orvosi ellátás céljából hagyhatjuk el otthonunkat.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

A veszélyhelyzet meghosszabbítását a járványügyi bizottság is javasolta. Az erről szóló kormányrendeletet 20 napon belül jóvá kell hagynia a parlamentnek is. A Za ľudí szerint a kormány még a 20 nap letelte előtt megszüntetheti a veszélyhelyzetet, ha viszont nem így lesz, és a járványhelyzet nem lesz a mostaninál rosszabb, akkor a párt képviselői nem támogatják majd azt a parlamentben. Ugyanezt közölte a Sme rodina is. Ez így pedig azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet, és azzal együtt a kijárási korlátozás lényegében 20 napon belül, május 18-án megszűnhet.

Csütörtöktől érvényes az is, hogy a diákoknak vagy szüleiknek nem kell negatív tesztet felmutatniuk ahhoz, hogy előbbiek látogathassák az iskolát. Erről a Közegészségügyi Hivatal adott ki rendeletet, ami lehetővé teszi az alapiskolás felső tagozatos, a középiskolás és a nyelviskolák diákok számára, hogy negatív teszt nélkül belépjenek az iskolába, illetve vegyenek részt főiskolai felvételi beszélgetésen.

A pedagógusoknak, mint az iskola alkalmazottainak továbbra is szükségük lesz tesztre, a járás színétől függetlenül 7 naposra.

Az intézkedés mától május 28-ig érvényes azokra a járásokra, amelyek nem fekete besorolásúak, tehát lényegében mindegyikre.

Az oktatásügyi minisztérium jelezte, hogy az iskolások tesztelése intervenciós jellegű lesz a jövőben, ami azt jelenti, hogy ott kell tesztelni, ahol előfordul a fertőzés vagy felmerül annak gyanúja.

(TASR)