Hétfőtől országosan piros besorolást kap Szlovákia, ennek előnyeit viszont már most is élvezzük

A Covid-automata szerinti országos piros besorolás valójában nem hoz sok újdonságot, mivel a leglényegesebb, ehhez köthető enyhítések, mint a vendéglők teraszainak, illetve a konditermek kinyitása már most is érvényes bizonyos korlátozásokkal.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

A kormány szerdán este online tanácskozás keretén belül fogadta el, hogy országosan is áttérjünk a Covid-automata szerinti piros besorolásra. Ez azt jelenti, hogy hétfőtől a jobb besorolású, tehát a rózsaszín és a piros járásokban lényegében az este 21 és hajnali 1 óra közötti időtartamra korlátozódik a kijárási tilalom. Hétfőtől viszont már csak 10 járás lesz, amely ezeknél rosszabb besorolást kap, köztük egy magyarlakta, a losonci. A bordó járásokban továbbra is hajnali 5 és másnap hajnali 1 óra között érvényes a kijárási korlátozás, noha lényegében ezekben is csak este 21 órától lesz ennek tényleges hatása, akkor ugyanis már csak munkába vagy sürgősségire mehetünk.

A kormány javasolta a tiszti főorvosnak, Ján Mikasnak, hogy mindehhez igazítsa a vonatkozó közegészégügyi rendeletet.

Megmarad ugyanakkor a tesztelési kötelezettség, így a munkahelyre és máshova is szükségünk lesz továbbra is tesztre. A munkahelyre ez a járás aktuális besorolásától függ, tehát a Dunaszerdahelyi vagy Komáromi járásban, amelyek a jövő héttől rózsaszínűek lesznek, elég lesz a 21 napos, míg például a Galántaiban, Szenciben vagy a Vágsellyeiben, amelyek maradnak pirosak, 14 napos kell. A munkahelyen kívül viszont lényegében mindenhova (étterem, üzletek, konditerem, szolgáltatások, bank, biztosító, posta stb.) 7 naposra van szükség. Nincs szüksége tesztre azoknak, akik az elmúlt 180 napban estek át a Covid-19-en, illetve akiknél már eltelt a megfelelő idő a koronavírus elleni oltástól(Pfizer/Moderna - második oltástól 14 nap, AstraZeneca - első oltástól 28 nap)

A kormány ugyancsak javasolta Mikasnak, hogy maradjon meg a reszpirátor (FFP2/N95/KN95) viseletének kötelezettsége a nyilvános belterekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön.

