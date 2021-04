Elhunyt Al Schmitt, sokszoros Grammy-díjas hangmérnök és producer

Elhunyt 91 éves korában Al Schmitt, többszörös Grammy-díjas hangmérnök és zenei producer, aki Bob Dylan, Ray Charles, Frank Sinatra és sok más világsztár albumain dolgozott az elmúlt hatvan évben.

Archív felvétel (Fotó: AP)

Schmitt családja a Facebookon jelentette be a halálhírt hétfőn; azt nem írták meg, hogy mi okozta a Los Angeles környékén élő producer halálát.

Első Grammy-díját 1963-ban nyerte el, majd további 19 Grammyval ismerték el, és 2006-ban az Amerikai Lemezakadémia életműdíját is megkapta.

Schmitt több mint 150, sokféle zenei irányzatot képviselő arany- és platinalemezen dolgozott. Ő volt a hangmérnöke Henry Mancin Moon River, Sam Cooke Another Saturday Night, Steely Dan Aja és Madonna This Used to be My Playground című kislemezének. Közreműködésével készült Natalie Cole Unforgettable és Barbra Streisand The Way We Were című albuma is. Producere volt a Volunteers és számos további Jefferson Airplane-lemeznek, közreműködött Neil Young On the Beach és Bob Dylan Shadows in the Night, valamint Paul McCartney Kisses on the Bottom című albumainak elkészítésében.

"Al a lemezszakma óriása és nagyszerű hangmérnök volt, aki a valaha volt legnagyobb művészekkel dolgozott együtt, és megtiszteltetés számomra, hogy vele dolgozhattam a Gershwin-albumomon"

- búcsúztatta Brian Wilson.

Schmitt nevéhez fűződnek Sinatra utolsó stúdiófelvételei, a Duets és a Duets II és Ray Charles Genius Loves Company című 2003-ban Grammy-díjat nyert utolsó albuma is.

A Brooklynból származó Schmitt nagybátyja Apex lemezstúdiójában kezdett dolgozni, miután leszerelt a haditengerészettől. A hatvanas években költözött Los Angelesbe. Rajongott a zenéért, sok lemezt és művészt szeretett, és nemcsak a népszerű előadókat, a dzsessz-, a gospel-, a blues- és a popműfajban is otthonosan mozgott.

(MTI)