"Kažimír félmilliót kapott Brheltől" - vallotta a Dubajban őrizetbe vett szlovák tenderbajnok!

Michal Suchoba vállalkozó, aki a Smerhez közeli oligarchával, Jozef Brhellel együtt gyanúsított abban, hogy előbbi Allexis nevű cége éveken keresztül összesen több tízmillió eurós titkos állami IT-tendert zsírozott le a Pénzügyi Hatóság akkori vezetőjénél, František Imreczénél, Dubajból videón rögzített vallomásában beszélt erről. A vallomást most a Topky.sk szerezte meg.

Peter Kažimír (Archív felvétel)

Suchoba azt vallotta, hogy Jozef Brhel félmillió eurót adott a Smer egykori pénzügyminiszterének, a Szlovák Jegybank jelenlegi vezetőjének, Peter Kažimírak.

"2015-ben vagy 2016-ban, nem emlékszem pontosan, Brhel elárulta, hogy a miniszter (Kažimír) félmillió eurót kap tőle. Amikor erre kidülledtek a szemeim, akkor nevetve azt mondta, hogy Fero (František Imrecze) biztosan kevesebbet kap" - idézte a Topky.sk a vallomást.

Suchoba a vallomásában arról is beszélt, hogy 2013-ban, amikor megszületett a döntés, hogy az adóhatósági tendert cége, az Allexis nyeri, jelentkezett nála az egyik leggazdagabb szlovák, Brhel, és meghívta őt a Hilton szálló rejtélyes tizedik emeletére, ahol Brhel több cégének székhelye is található. "Elmagyarázta, hogy többé nem fogok semmilyen projektet elnyerni a Pénzügyi Hatóságnál. Kérdeztem, hogy húsz év után miért változna ez meg, mire ő, hogy azért, mert Kažimír miniszter nem kedvel engem" - vallotta.

Brhel azt is elmondta neki, hogy Kažimírtól tud az Allexis győztes tenderéről, ő pedig a pénzügyminisztérium alá tartozó adóhatóságot vezető Imreczétől.

Suchoba beszélt még egy esetről, amikor Brhel, 2015-2016 környékén több százezer euró készpénzt kért tőle. "Akkor történt, amikor a legnagybb forgalmat csináltuk a Pénzügyi Hatóságnál. Ezután több részletben 700 ezer eurót adtam át neki vagy a Hilton tizedik emeletén, vagy egy pozsonybesztercei (Záhorská Bystrica) étteremben, amelynek a nevére nem emlékszem.

Kažimír és Brhel

Kažimír még a 2006-os választások előtt, tehát mielőtt a Smer először hatalomra került a HZDS-szel és az SNS-szel közösen, egy Data Group nevű cégnél tevékenykedett, amely mögött Jozef Brhel neve is felsejlik. Kažimír a választások előtt távozott a cég igazgatósági elnökének posztjáról (2005-től töltötte be), és eladta részvényeit, majd a pénzügyminisztérium államtitkára lett, Ján Počiatek töltötte be a pénzügyminiszteri posztot. 2007-től 15 hónap alatt pedig a cég mintegy 30 millió eurónyi állami tendert nyert el - írta korábban az Aktuality.sk.

Kažimír távozása után Jozef Brhel felesége, illetve az IT-mágnás Ján Miškovský felesége tűnt fel a cég mögött társtulajdonosként. A cég alapítói, Kamil Grill, Peter Verešvársky, Petr Dzvoník és Maroš Hedera közül kettőt, Grillt és Hederát megtalálni Brhel más cégeinek szerveiben is, például a DWC Slovakiáéban, amely számos botrányos IT-tender kedvezményezettje volt a Smer-kormányok alatt.

Kažimír és Brhel azonban más szálon is kötődik egymáshoz. 2018-ban például az Aktuality.sk írt arról, hogy Kažimírhez közel álló személyek több milliós tendert nyertek el a minisztériumánál. Köztük volt az Anext nevű cég, melyet két évvel később kizárt a bíróság az állami tenderekből a garászcégekről szóló törvény alapján. A céget Brhellel és Ján Počiatekkel kötik össze.

Kažimír emellett éveken keresztül, minimálisan 2009-től vállalalkozott az általa alapított Pro Domo nevű cégnél Brhel feleségével.

Kažimír hosszú ideje az egyik legnagyobb luxusban élő politikus. 2012-től egy több milliót érő villában lakik a pozsonyi Slavín alatt. A villát éveken keresztül Ladislav Rehák vállalkozótól bérelte, akinek cége nyert tendert a pénzügyminisztériumnál, mikor ő volt az államtitkár. Tavaly ősszel viszont mintegy kétmillió euróért megvásárolta a villát Reháktól, szavai szerint egy lakás eladásából, a megtakarításaiból és lakáshitelből volt rá pénze.

(Aktuality.sk/Topky.sk)