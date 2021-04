Májustól újra megnyit a füleki vár

A füleki vár május 1-jétől ismét tárt kapukkal várja a látogatókat! Ettől a hónaptól kezdve a Vármúzeum igazgatása alá tartozó Városi Honismereti Múzeum és Nógrádi Turisztikai Információs Központ is nyitva tart.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Az érdeklődők a megszokott nyitvatartási időre számíthatnak. A Városi Könyvtár, amely szintén az intézmény részlegeként működik, újra keddtől szombatig üzemel.

A várséta még inkább érdekes és tartalmas lesz néhány újdonságnak köszönhetően. Szeretnénk kedveskedni az angol nyelvet beszélő turistáknak, ezért az állandó kiállításon látható tárgyak feliratai immár ezen a nyelven is olvashatók lesznek. Új fotópanelekkel és fajátékokkal bővül a vármúzeum kínálata, amelyek főként a gyermekek, ugyanakkor a felnőttek szórakozására is szolgálnak majd. A középső várudvarban megnyitásra kerül az egykor ágyúállásként szolgáló három kazamata egyike, amely nemrégiben lett felújítva. A vár ezen lejtős részén tereprendezési munkálatok is zajlottak, zöldebbé és járhatóbbá alakítva ezzel a várudvart.

A Városi Honismereti Múzeum galériájában készülőben van az idei év első kiállítása. Témája a második világháború haditechnikája Péter Tibor helyi modellező makettjei révén kerülnek bemutatásra. Megtekinthetővé válnak azoknak a járműveknek a modelljei is, melyek a füleki események részesei voltak. A tervek szerint egy audiovizuális tájékoztató is elérhető lesz a tárlaton, mely részletesen bemutatja az egykori katonai járművek és fegyvertechnika kicsinyített másait. Az idelátogatók érdekes és oktató jellegű információkkal gazdagodhatnak az eredeti változatok műszaki paramétereiről, rendeltetéséről és arról, mely katonai műveletek során voltak használatosak. A kiállítás hivatalos megnyitójára nem kerül sor, viszont mindenki számára megtekinthető lesz 2021. május 18-tól augusztus 6-ig.

Az intézmény szervezésében megvalósuló leendő rendezvényekről és egyéb eseményekről szóló információk folyamatosan elérhetők lesznek a webfelületeken, a közösségi hálózaton és a sajtóközleményekben.

A Füleki Vármúzeum munkatársai szeretettel várnak minden eddigi és jövőbeli várbarátot, illetve kultúrakedvelőt. Ugyanakkor felhívják a látogatók figyelmét, hogy az érvényben lévő járványügyi korlátozások betartása továbbra is szükséges!

-FVM-