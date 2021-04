Enyhítették a nyitrai neonácik büntetését!

A nyitrai fellebbviteli szerv csütörtökön döntött a 2013-ban történt verekedés ügyében, mégpedig úgy, hogy némelyik vádlott esetében csökkentette a tavaly kiszabott büntetést.

A Mariatchi bárnál nyolc évvel ezelőtt történt verekedés ügyében hozott ítéletet a Nyitrai Kerületi Bíróság. Tavaly első fokon a verekedés négy vádlottját négy és öt év börtönre ítélt garázdaságért és súlyos testi sértés kísérletéért. Az ötödik vádlottat csak garázdaságért ítélték el, ő egy év felfüggesztettet kapott,két év próbaidővel.

A vádlottak ugyanakkor fellebbeztek az ítélet ellen, a kerületi bíróság pedig némelyikük büntetését enyhítette. Patrícia Mišovič bírósági szóvivő közölte, hogy a garázdaságért elítélt személy büntetését 10 hónapra csökkentették, két évre felfüggesztve. A többiek büntetését négy év letöltendőre módosították. Ezt az azóta eltelt idővel indokolták, ami alatt a vádlottak nem követtek el további bűncselekményt.

A brutális incidens, mely során rátámadtak a bár vendégeire és alkalmazottaira, 2013-ban októberében történt. Egy lányt is bántalmaztak, emellett egy földön fekvő, védtelen embert rugdaltak. Az esetet felvették a térfigyelő kamerák is.

A bár elleni neonáci támadások 2013 szilveszterén csúcsosodtak ki, amikor is súlyosan bántalmazták a klub vezetőjét, Radovan Richtárikot. A támadók, akik a Walhala kártyaklub tagjai voltak, eltörték Richtárik lábát. Richtárikra éjfél után rontottak rá. A neonáci csoport be akart jutni a Mariatchi klubba, ajtókat döngettek, ám amikor tudatosult bennük, hogy a tulajdonos nem engedi be őket, s le akarta őket fényképezni, a földre lökték, elkezdték rugdalni őt, s hosszú hetekig gyógyuló sérüléseket okoztak neki.

A tárgyalás az októberi támadásról szólt, ennek az ügynek volt öt vádlottja.

