Úgy zsonglőrködnek a számokkal a megyén, hogy annak a magyar diákok isszák meg a levét

Besztercebánya megyében – a leadott felvételi kérvények alapján - 55 diákkal jelentkeztek többen magyar tannyelvű középiskolákba, mint amennyi helyet a regionális önkormányzat számukra előirányzott. Nincs ez így jól, megy is a levél az ombudsmanhoz.

Illusztráció (Facebook)

Szerdán a témával foglalkozó Magyar Fórum találkozót szervezett a Besztercebánya megye önkormányzatának képviselőivel. Az eseményen a pártot Simon Zsolt elnök, a megyét Ján Lunter megyeelnök képviselte, és a tanácskozáson jelen volt Miroslav Martiš, az iskolaügyi osztály vezetője, továbbá Csúsz Péter, a megyeelnök déli régiókért felelős megbízottja.

A megye képviselői jelezték, hogy a felvételik után megoldják a problémát, és minden gyermek tanulhat az anyanyelvén. Mivel ezt a problémát évről évre csak eseti módon orvosolják, ezért is elszomorító, hogy most sem sikerült egy rendszerszintű, a következő éveket is érintő megoldásban megállapodni. A kialakult helyzetben a Magyar Fórum beadvánnyal fordul majd az ombudsmanhoz, hogy vajon a megye helyesen jár-e el az anyanyelven való oktatás alkotmányos jogának biztosításában, illetve, hogy kinek a feladata ezen jog érvényesítése. Míg a magyar kisebbség aránya a besztercebányai megyében 10,2 %, addig a magyar tanítási nyelvű középiskolákban lévő férőhelyek mindössze 5,82 %-át biztosítják.

Összehasonlításképpen míg Nagyszombat megyében a magyarok aránya 21,4 %, a magyar középiskolák férőhelye 20,4 %, Nyitra megyében pedig – ahol a magyarok aránya 24,02%, - a magyar középiskolákban lévő helyek 18,62 %-ban illetik a magyarokat.

Ezen keretszámok azt engedik feltételezni, hogy Besztercebánya megye aránytalanul kevés helyet irányoz elő a magyar diákok számára. A Magyar Fórum nem tud azonosulni az ad hoc megoldásokkal, miként azzal sem, hogy a gyerekeket ezáltal közvetve szlovák tanítási nyelvű iskolákba igyekeznek irányítani.

