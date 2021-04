Hétfőtől a legtöbb járásban már nem kell negatív tesztet felmutatni az üzletekben

Hétfőtől (május 3.) a rózsaszín és piros, tehát az első és második veszélyességi fokozatba tartozó járásokban megszűnnek az eddig érvényben lévé előírások az üzletekbe, az iskolába és munkahelyre való belépést illetően.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Daša Račková, a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szóvivőjének tájékoztatása szerint hétfőtől tehát a rózsaszín és piros besorolású járásokban nem kell negatív tesztet felmutatni az üzletekbe, az iskolákba és napközben a munkahelyre való belépéskor.

Vannak viszont bizonyos kivételek: a főiskolai hallgatóktól akkor kérhetnek hét napnál nem régebbi negatív tesztet (vagy a kivételt igazoló dokumentumot), ha 21 és 1 óra között lépnek be az intézmény épületébe. Ugyanez érvényes a munkahelyre való belépésre is, 21 és 1 óra között itt is szükséges a negatív teszt vagy az olyan dokumentum felmutatása, amely igazolja, hogy az illető az utóbbi 180 napban átesett a koronavírus-fertőzésen vagy megkapta az oltást (AstraZeneca esetében az első oltástól számított negyedik héttől, Pfizer vagy Moderna esetében pedig a második oltástól számított második héttől).

„Ez tehát azt jelenti, hogy 21 és hajnali 1 óra között rózsaszín járásban 21 napnál nem régebbi negatív tesztre, piros járásban pedig 14 napnál nem régebbi tesztre lesz szükség” – nyilatkozta a szóvivő.

Račková hozzátette, ami az iskolákat illeti, a bordó járásokban továbbra is hét napnál nem régebbi negatív tesztre van szükség az iskola területére való belépéshez. A piros és a rózsaszín besorolású járásokban azonban már nincs szükség tesztre.

Napközben az első és második veszélyességi fokozatba tartozó, tehát a rózsaszín és a piros járásokban nem kell felmutatni negatív teszteredményt, napközben ugyanis nem érvényes a kijárási korlátozás ezekben a járásokban.



(TASR)