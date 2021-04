Önérdekből, de haveri alapon sem ajánlatos csacsiságokat kijelenteni, a lakosságára nézve kártékony baklövéseket elkövetni

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Igor Matovič és Eduard Heger - TASR

A szlovák kormányfő, Eduard Heger nem Szputnyikkal lesz szombaton beoltva, hanem AstraZenecával. Pedig előnyösnek tartja azt a Szputnyik V vakcina Szlovákiába juttatását hivatalossá avató szerződést, amelynek tartalmáról elődjének, Igor Matovičnak saját bevallása szerint miniszterelnökként fogalma sem volt. Most már, hogy Eduard ennyire tisztán lát, talán beoltathatta volna magát a Szputnyikkal, hogy ezután minden, amit mond, hihetőbbnek tűnjön. Még kormánya régiúj programjától is hihetőbbnek...

A kormányprogram megvalósulásának egyedüli akadálya maga a kormánykoalíció

A kormányprogram alappillérei a korrupció elleni harc, az egészséges államháztartáshoz való visszatérés, a családtámogatás, a válságot követő helyreállítás és a gazdaság újraindítása. Ezt Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő jelentette ki a parlamentben pénteken, kormánya régiúj programnyilatkozatának előterjesztése során.

Heger kifejtetette, kabinetje a megújulás és a jólét kormánya lesz, elvégre ki az a parlamenti bizalomért folyamodó kormányfő, aki helyben topogást és rosszlétet ígér… Heger azt is közölte, kormánya az előző kabinethez hasonlóan meg akarja teremteni a társadalom korrupciótól és a bűnözői hálózatoktól való megtisztításának feltételeit. Meg, hogy átláthatóvá less téve a vállalkozói környezetet, erősítve lesz az ipar versenyképessége. Nem utolsósorban nyélbe ütik az igazságügyi reformot. Hajrá! Eme igencsak szép tervek megvalósulásának a kormánykoalíció jelenlegi kétharmados parlamenti többségének birtokában kizárólag egyetlen akadálya lehet. Maga a kormánykoalíció…! Vagyis csakis ostobák koalíciója képes maga alatt vágni a fát…

Hűtlen kezelés és hivatali hatáskörrel való visszaélés?

Az intézményes önsorsrontás egyik alapfeltétele, hogy önérdekből, de haveri alapon sem ajánlatos a nyilvánosság előtt könnyedén cáfolható csacsiságokat kijelenteni, az ország lakosságára nézve kártékony baklövéseket elkövetni. Többek között olyasmiket, amiket Eduar Heger kormányfő közölt a sajtóval: hogy például Szlovákia számára mennyire előnyös a Szputnyik V behozatalát szavatoló szerződés. Meg mindjárt elkezdődhet majd az orosz vakcinával történő oltakozás. Miközben fehéren feketén kiderült, a Szputnyik V gyártójával kötött és minap nyilvánosságra hozott szerződésben állítólag szerepel egy olyan kitétel, miszerint a dokumentum nyilvánosságra hozása esetén Szlovákiát egymillió dolláros büntetés fenyegeti. Az Állítsuk meg a korrupciót alapítvány munkatársai ezért figyelmeztetetnek, aki a szóban forgó szerződést így aláírta, tisztában kellett lennie azzal, hogy a szlovák törvények értelmében az állami szerződéseket kötelezően közzé kell tenni. Ezért e tények minimum felvethetik a hűtlen kezelés és a hivatali hatáskörrel való visszaélés gyanúját.

Le sem szarják a kisebbségi kultúra értékeit megteremtő és képviselő profi szervezeteket

A céltalan kapkodás vagy a célirányos sunyi diszkrimináció is egyértelmű önsorsrontásnak számít a politikában. Mintegy állaorvosi lóként szolgál erre az a kormánykoalíció öt képviselője által jegyzett tövénymódosítási javaslat, amelynek célja, hogy rekordtempóban módosuljon a Kisebbségi Kulturális Alapról (KKA) szóló jogszabálya. A képviselők célja nem más, mint, hogy a pályázatokat értékelő szakmai tanácsok tagjai közül ki lehessen zárni a gazdasági szervezeteket. Mivel azokat, az egyik beterjesztő, Ondrej Dostál szerint „nem lehet a kisebbségek képviselőinek tartan”. Értsd, például a magyar nyelvű szép- és szakirodalmat megalakulása óta ezres nagyságrendben megjelentető Kalligram Kiadónál elhivatottabban és effektívebben képviseli a szlovákiai magyar kultúrát akár egy három tagú, amatőr olvasókörök szervezésére, csűrdöngölésre vagy közösségi kompjafakoszorúzásokra „szakosodott“ polgári társulás…! Mindezt ráadásul úgy akarják keresztülnyomni a parlamenti többségen, hogy az „önkormányzatiság“ hókuszpókusza jegyében eszükbe sem volt egyeztetni a kisebbségi kultúra értékeit megteremtő és képviselő profi szervezetekkel...! Magyarul, le sem szarják őket…!

Pellegriniéknek egyelőre esélye sem lenne a kormányalakításra…

A kormánykoalíció nyilvánvaló műbalhéi vezető politikusainak csetlése-botlása ellenére is úgy tűnik, hajlamosak megbocsátani a választópolgárok. Legalábbis ezt jelzi a Polis ügynökség legfrissebb felmérése, amely szerint a kormányfői funkcióról kénytelen-kelletlen lemondott Igor Matovič fémjelezte OĽaNO, a negyedikről a második helyre kúszott fel. Közel két százalékot javítva a Focus legutóbbi, Matovič lemondása után készített felméréshez képest. Ha tehát most lennének a választások, Pellegriniék (Hlas-SD) 24,4 százalékkal (48 mandátum) nyernének az az OĽaNO 11,8 százalékával (23 mandátum) szemben. Bár az őket szorosan követő SaS 11,5 százaléka (22 mandátum), a Sme rodina 7,6 százaléka (15 mandátum). Plusz a három magyar párt Szövetségének 5,8 százaléka (11 mandátum) a Progresívne Slovensko is 5,1 százalékával (10 mandátum) együtt nem is olyan elkeserítő prognózis. Hiszen egyértelmű, hogy Pellegriniéknek egyelőre esélye sem lenne a kormányalakításra…

Barak László