Ha ez így megy, a lakosság harmadánál több nem lesz beoltva Szlovákiában

Az Egészségügyi Információs Központ (NCZI) igazgatója hétfőn sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy ugyan most megnőhet a várakozási idő néhány helyen, összességében viszont kevesen jelentkeztek be eddig az elektronikus váróterembe.

Fotó: AP/TASR

Róbert Suja közölte, hogy szerinte Szlovákiában a beoltottság nem haladja meg majd az 1,8 millió főt, ami csupán a lakosság harmada. Jelenleg 1,1 millióan kapták már meg az első oltásukat, az elektronikus váróteremben azonban csak 258 ezren vannak.

Azt követően, hogy múlt héten megnyílt a lehetőség minden 16 évnél idősebb számára a regisztrációja, csütörtökön 130 ezren jelentkeztek be.

Szlovákiában jelenleg naponta 10-15 ezer ember kapja meg az első oltását, és ha ez így marad, május végére nem marad senki a váróteremben. Suja szerint 3-4 héten belül előállhat olyan helyzet, hogy be kell zárni az oltóközpontokat, ha nem jelentkeznek be újabb tömegek.

"Nem tudom elképzelni, hogy az elkövetkezendő hetekben ne jutna vakcinához, aki regisztrált" - mondta, emlékeztetve, hogy gyenge az érdeklődés.

Kifejtette, hogy ugyanakkor régiónként eltérő a várakozási idő bizonyos oltásokra. Pozsonyban például szerinte most esetenként akár 4 hetet is kell várakozni az AstraZenecára, és hosszú a várólista a Nagyszombati és a Trencséni kerületben is. Pfizerre most a leghosszabban a Trencséni, a Nagyszombati és a Besztercebányai kerületben kell várakozni.

Beszélt arról is, hogy a 16-17 évesek szabályosan jutottak oltási időponthoz röviddel azután, hogy bejelentkeztek, mivel olyan régiókból jelentkeztek, ahol így nézett ki a kereslet. A 18 éven aluliakat Pfizer vakcinával oltják, hasonlóképpen a 60 éven felettiekhez, ha viszont utóbbi csoportból egy adott régióban elfogy az érdeklődő, akkor előfordulhat, hogy ott 16-17 évesek kapnak időpontot Pfizerre, míg az AstraZenecára várakozó 40-50-esek, vagy más régiók 60-70 évesei még nem. Suja úgy véli, a kamaszoknak is legitim igényük van az oltásra.

Arra a kritikára, hogy a fiatalokat a krónikus betegeknek is meg kellene előzniük más korosztályokból, Suja úgy reagált, hogy őket folyamatosan oltják.

A fiataloknak kirendelt időpontokat pénteken törölték, Suja szerint erre azért volt szükség, mert nagyon gyorsan követték egymást az események, és szerették volna megmenteni a helyzetet.

(Denník N)