Egy hét alatt a felére csökkent a komáromi kórházban kezelt páciensek száma

A komáromi Agel kórházban stabilizálódott a járványhelyzet. Bár a napokban öt újabb COVID-19-pozitív páciensnek kellett befeküdnie a kórházba, a kórházi ellátásra szoruló összes koronavírus-fertőzött száma egy hét alatt 11 fővel csökkent.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Miroslav Jaška kórházigazgató elmondta: a kórházban 11 koronavírus-fertőzött, illetve COVID-gyanús pácienst kezelnek. Közülük senki sincs súlyos állapotban, és senki sem szorul mesterséges lélegeztetésre sem. Két kórházi alkalmazott COVID-pozitív, senki sincs karanténban.

Az elmúlt négy hónapban összesen 648 koronavírus-fertőzött pácienst láttak el a komáromi kórházban, közülük 314 férfit és 334 nőt. A legfiatalabb beteg 25, a legidősebb 101 éves volt. Született egy fertőzött baba is.

A kórházban az elmúlt héten 1750 érdeklődőt oltottak be. További csaknem 7000 személy kapta meg a védőoltást a nyitrai, a vágsellyei és a párkányi nagykapacitású oltóközpontban. A kórházban már végrehajtják a tervezett műtéteket is, az elmúlt héten csaknem 80 ilyenre került sor. Az intézményben továbbra is látogatási tilalom van érvényben, és érvényesek a szigorú járványellenes óvintézkedések is.



TASR