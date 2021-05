Izrael légi csapásokat hajtott végre Szíria északnyugati részén (videó) 

Az al-Ihbaríja televízió szerint a sérültek között van egy nő és egy gyerek. A híradásban elhangzott, hogy Izrael a tengerparti Latakia városában hajtott végre támadást egy raktárépület ellen, ahol műanyag termékeket tárolnak.

A SANA hírügynökség jelentésében az szerepel, hogy a szíriai légvédelem Latakiában és a Hama tartománybeli Maszjafban hárított el izraeli légi csapásokat.

A large fire with secondary explosions near Latakia, #Syria reported. pic.twitter.com/FHZSIgL9Td

Korábban a helyi média arról tudósított, hogy Latakia környékén robbanások történtek, amelyeket szerte a városban, a peremén is hallani lehetett.

Site of explosion in Latakia after reported Israeli airstrikes. #Syria pic.twitter.com/Ob065eGrEg