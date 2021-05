Öt év a hűvösön és vagyonelkobzás - Ezt kapta a korrupt zsaru, aki kiárusította a hivatását

A Specializált Büntetőbíróság bűnszervezet támogatása, hivatali visszaélés, és kenőpénz folytatólagos elfogadása miatt öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Norbert Paksit exrendőrt.

Fotó: TASR - illusztráció

Paksi korábban beismerő vallomást tett, majd vádalkut kötött az ellene folyó nyomozást felügyelő ügyésszel, aki öt éves szabadságvesztést javasolt számára. A vádalkut szerdán a Specializált Büntetőbíróság is jóváhagyta.

Az exzsarunak egy legenyhébb biztonsági fokozatú büntetés-végrehajtási intézetben kell letöltenie a rá kirótt szabadságvesztést, valamint vagyonelkobzást is elrendeltek ellene.

Norbert Paksi korábban a rendőrség Különleges Műveleti Hivatalának igazgatóhelyetteseként dolgozott, ahol a gyanús bűnözők lehallgatásáért felelt. Paksit tavaly ősszel Dušan Kováčik speciális ügyésszel egy időben vették őrizetbe, és Kováčikkal ellentétben később együttműködésbe kezdett a hatóságokkal. Nemcsak a saját maga, hanem a más tisztségviselők által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban is vallomást tett.

Mint később kiderült, a rendőrségi lehallgatásokért felelős Paksi pénzért cserébe számtalanszor elárulta a bűnözőknek azt, hogy megfigyelik őket, de előfordult olyan is, hogy a kenőpénz átvételét követően véget vetett különböző lehallgatásoknak. Ezzel a tevékenységével több százezer eurót kaszált.

A Norbert Paksi és felesége által tulajdonolt pozsonyi családi házat és lakást a rendőrség már korábban zár alá helyezte. Mindkettőhöz banki hitel nélkül jutottak hozzá, és ezeket az ingatlanokat most elkobozzák a családtól. Amikor tavaly ősszel házkutatást tartottak otthonában, 80 aranyérmét, és 100 ezer eurónyi készpénzt is találtak nála - az exrendőr ezeket sem kapja vissza, ahogy a nevén szereplő gépjárművek új tulajdonosa is az állam lesz.

Havi jutalék

Norbert Paksi 2014 és 2015 között havi 10 ezer euró kenőpénzt vett át a titkosszolgálat egykori munkatársától, František Böhmtől - aki abban az időben üzemanyaggal üzletelt, és valószínűleg ÁFA-csalásokban is utazott. Paksi állítólag kétezer euróta tartott meg az összegből, a maradékot havonta szétosztotta felettese, Jozef Rehák, a ma már halott Milan Lučanský, valamint a Pénzügyi Igazgatóság adóügyi igazgatója, Daniel Čech között.

A havi kenőpénz összege 2018 és 2019 között már havi 45 ezer euróra nőtt. Ebből Paksi havi 14 ezret tartott meg, felettesének, Reháknak már csak egy ezrest adott, havi 30 ezer pedig állítólag az akkor már országos rendőrfőnökként dolgozó Lučanskýnál landolt.

František Böhm, akitől a kenőpénz származott, szintén együttműködött a rendőrséggel az általa (is) elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban, azonban februárban öngyilkos lett.

