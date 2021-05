Május közepén újra felmegy a függöny a Komáromi Jókai Színházban!

Feltámad a színház Komáromban: a járványhelyzet miatt elrendelt, hosszú-hosszú hónapokig tartó kényszerszünet végeztével május 15-én újra felmegy a függöny a Jókai Színházban.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A színházban május 15-én a Csöndes ház című előadást tekinthetik meg a nézők.

"Ez egy kortárs, kétszereplős darab, és ennek köszönhetően a próbafolyamatot nem akasztotta meg a koronavírus, mint az korábban a többi, sokszereplős előadásaink próbáin történt" - nyilatkozta a Paraméternek Gál Tamás, a színház igazgatója, aki szeretettel várja a nézőket a hosszú szünet után.

A helyzet jelenlegi állása szerint az előadásokat csak szigorú feltételek mellett lehet látogatni: a nézőtéren kötelező a maszkviselés, és legfeljebb 150 nézőt engedhetnek be a színházba, akiknek ráadásul legfeljebb 24 órás negatív gyorstesztet, vagy 72 órás negatív PCR-tesztet kell felmutatniuk a belépéskor.

"Elég szigorúak a kormány által felállított szabályok, de bízunk benne, hogy ahogy a járványhelyzet csillapodik, úgy a szabályok is enyhülnek majd"

- közölte Gál Tamás. Silvester Lavrík Csöndes ház című groteszkje a darabot fordító Garajszki Margit rendezésében kerül színpadra Komáromban, két szereplője Holocsy Katalin és Holocsy Krisztina. A darab május 15-én és 16-án, valamint 22-én és 23-án lesz megtekinthető a Komáromi Jókai Színházban.

A nézők nemsokára a szintén kétszereplős, Nádas Péter által írt Temetés című színművet is megtekinthetik. Azt a darabot Rastislav Ballek rendezte, szereplői Bárdos Judit és Culka Ottó. A színház igazgatója ezen kívül bízik abban, hogy júniusban be tudják mutatni az Eperjes Károly által rendezett Vén bakancsos című előadást is, amelyet a Komáromi Jókai Színház társulata később nemcsak hazai pályán, hanem szerte az országban, és a határokon túl is elő szeretne adni.

A komáromi színház egyelőre nem értékesít új bérleteket, egészen addig, amíg az elmúlt évadra bérletet váltó nézők felé nem törleszti a kényszerszünetből származó "elmaradását". Az érdeklődők és a tavalyi bérletesek a színház szervezési osztályán érdeklődhetnek a tervezett előadásokkal kapcsolatban.

(parameter)