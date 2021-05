Trnka zokog a kemény sorsán, és családját is sajnálja

A héten az ügyész vádat emelt Dobroslav Trnka egykori főügyész ellen, amiért rejtegette a Gorilla-ügyben készült hangfelvételt ahelyett, hogy azt átadta volna a rendőrségnek. Trnka ez ügyben panaszkodott a Nový Čas-nak.

Dobroslav Trnka (Fotó: TASR)

Előszöris elpanaszolta, sehol a világon nincs példa arra, ahogyan nálunk zajlik az eljárás. A legszörnyebb ebben az egész ügyben az, hogy szegény Trnka a médiából értesült az egész ügyészi vádemelésről, miközben arról szavai szerint még semmilyen értesítést nem kapott. Emiatt arról nem is volt hajlandó nyilatkozni.

Mindeközben egyébként a Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (NAKA) nyomozója már 2019 decemberében hatalommal való visszaélés bűntettével gyanúsította meg őt, az ügyben megbízott vizsgálótiszt pedig idén március elején nyújtotta be a vádemelési javaslatot. A nyomozás eredménye szerint az exfőügyész közhivatalnokként nem teljesítette a törvényi kötelezettségét, miután hozzájutott a Gorilla-hangfelvételhez, ami több bűncselekmény gyanúját is felvetette. Ahelyett, hogy átadta volna a bűnüldöző szerveknek, a felvételt elrejtette, mégpedig azzal a szándékkal, hogy anyagi hasznot húzhat belőle ő és Marian Kočner, aki az anyagot egykor neki adta. Az eredeti felvételt egyébként Marian Kočner széfjében találták meg.

Az ügy mellékszála, hogy egy Kočner és Trnka közötti telefonbeszélgetésről készült felvétel szerint Trnka másokkal együtt megzsarolhatta a Gorilla-hanganyaggal Jaroslav Haščák Penta-vezért is.

Februárban hozott emellett Anthony Blinken amerikai külügyminiszter egy olyan döntést, miszerint Dobroslav Trnkát és fiát, Jakubot nem engedik be az Egyesült Államokba. Azzal indokolták a döntést, hogy Trnka súlyos korrupciós ügyben érintett, amivel megsértette a jogállamiságot és aláásta Szlovákia lakosságának a demokratikus intézményekbe, a tisztségviselőkbe és az állami szervekbe vetett bizalmát.

"Nekem még útlevelem sincs, úgyhogy ez valami politikai akció lehet, nem is reagálok rá, mert teljesen felesleges" - közölte most Trnka. Hozzátette, ezek olyan szintű problémák, amelyeket képtelen megmagyarázni is, nemhogy megoldani. Szavai szerint viszont félti emiatt a családját, elsősorban a feleségét.

"A családom minden bizonnyal ráfizet erre. Ők viszont néhány éve már kénytelenek ezzel együtt élni. Némely dolgokat már sorsszerűnek tekintenek" - szögezte le.

(Nový Čas)