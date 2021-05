Európa Tanács: Az Isztambuli Egyezmény jelentős hatással volt a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre

Az Isztambuli Egyezmény az elmúlt évtizedben jelentős hatással volt a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemre - értékelte szerdai nyilatkozatában az Európa Tanács illetékes bizottsága a konvencióhoz való csatlakozás megnyitásának 10-ik évfordulója alkalmából.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A közlemény kiemelte, hogy elmúlt 10 év során az egyezmény segítette a részes államokat, hogy hatékonyabban biztosítsák a nők védelmét, és a nemi alapú erőszakot elkövetőket fokozottabban vonják felelősségre. Több tagállam büntetőeljárásokat vezetett be a kényszerházasságok, a női nemi szervek megcsonkítása ellen, továbbá megváltoztatta büntetőjogi fogalmait a szexuális erőszak tényállásáról is. Emellett számos helyen segélyvonalakat, támogató szolgáltatásokat vezettek be a bántalmazott nők számára.

A bizottság közleményében ugyanakkor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy még mindig nem sikerült felszámolni a szerződés hatálya alá tartozó erőszak minden formáját. Felszólította a tagállamokat a nők elleni és a családon belüli erőszak megszüntetésével kapcsolatos erőfeszítések fokozására.

Az egyezményhez való csatlakozás lehetőségét tíz évvel ezelőtt, 2011. május 11-én, Isztambulban nyitották meg. A konvenciót az Európa Tanács mind a 47 tagállamának kormánya egyhangúan elfogadta, azonban eddig csak 33 tagország ratifikálta azt.

Magyarország - több más országgal együtt - nem ratifikálta az egyezményt.

(MTI)