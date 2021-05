A járványhelyzet tehet arról, hogy júnusban új útlevelet kaphatunk, meg arról is, hogy tini lányok tartják rettegésben Komáromot

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Kezd kiszorulni a napi hírfolyamból a koronavírusos helyzet, és ez biztató jel. Ha nem lenne örömteli a hír, akkor már szinte unalmasnak tűnne az a napi beszámoló, hogy megint javultak a járványhelyzet mutatói. Például legutóbb is olyan kevés új fertőzöttre bukkantak az országban, hogy az a háromszázvalahány ember két csuklósbuszban elférne. Persze, mondani sem kell, aki kovidos, az inkább maradjon otthon, és ne üljön fel egyetlen tömegközlekedési eszköre sem. Sajnos az oltási kampány csupán döcögve halad. Ezt óhajtja megtolni az egészségügyi minisztérium által kiötlött akció is, amelyik azt mondja, kísérjünk be egy ismerős nyugdíjast az oltópontra, és a dokik az ilyen párocska mindkét tagját megjutalmazzák egy-egy vakcinával.

Új útlevelet kapunk?

És már szövögetjük is tovább a terveket, hogy mi lesz a következő lépés. Így tesz Eduard Heger miniszterelnök is, aki azt szeretné, ha már júniusra elkészülne az az igazolás, mely lehetővé tenné a beoltottak Európai Unión belüli utazását. A Covid-útlevélen már javában dolgoznak az illetékes minisztériumok.

Vizsgálják a vizsgálati fogságot

A szlovák parlament elnöke, Boris Kollár sem ül ölbe tett kézzel, bár őt most leginkább egy teljesen más ügy foglalkoztatja. A házelnök szerdán látogatást tett a pozsonyi büntetés-végrehajtási intézetben, hogy felmérje a rácsok mögötti hangulatot. A kormánypárti Sme rodina vezetője ezt nem véletlenül tette, hanem a saját emberük, - a szlovák titkosszolgálat éléről korrupció vádjával vizsgálati fogságban rakott Vladimír Pčolinský - miatt érdeklődnek lázasan a vizsgálati fogság feltételeiről. Kollárék Pčolinský márciusi letartóztatása után kapták fel ezt a témát, mert úgy vélik, jelöltjük ártatlan, mint a ma született bárány. Azért hát sürgősen módosítani szeretnék a vizsgálati fogságot szabályozó törvényt, - akár az ellenzéki Smerrel is karöltve. Ez pedig már egy újabb konfliktust vetít előre a kormánykoalíción belül, hiszen az igazságügyi minisztert adó Za ľudí egyáltalán nem ért egyet azzal, hogy csökkentsék az ilyen fogság hosszát.

Mostanság tényleg nem él társasági életet a titkosszolgálatok exfőnöke. Az őrei azt felügyelik, nehogy összejátszhasson a külvilágban szabadon mozgó személyekkel. Ez az úgynevezett kollúziós fogság, ami a személyi szabadság korlátozásának egyik legkeményebb módja. Például a neki szánt leveleket csak egy hónapos késéssel kapja meg, mert a postai küldeményeket először a nyomozóhatóság emberei nézik át, és csak aztán döntenek, hogy a gyanúsított megkaphatja-e azokat. Telefonálnia is csak a nyomozó jelenlétében lehet, és azt is mindössze havonta kétszer. Nem is csoda, hogy a barátja nyomorúságos körülményeinek akar mihamarabb véget vetni a befolyásos politikus.

Kisnyugdíjasok lesznek a korábbi nagykutyákból

Közben meg, a törvényhozásban olyan hangulat alakult ki, hogy megtizedelnék a volt kommunista nagykutyák kiemelt nyugdíját. Kissé megkésve most jutott el oda el a szlovák parlament, hogy a letűnt rendszer kiszolgálóit és haszonélvezőit anyagilag megszívatnák. Ez több ezer embert érint, ha majd júniusban a képviselők a végszavazás során rábólintanak a törvényre.

Fura dolgok történnek Komáromban

Azzal viszont nem tud mit kezdeni a jogszabály, ami most Komáromban történik. A Duna menti településen az utóbbi időben ugyanis megszaparodtak az olyan esetek, amikor bandába verődött tizenéves lányok garázdálkodnak a vasútállomás környékén és terrorizálják kortársaikat. A tinik viselkedése valószínűleg visszavezethető az iskolai szocializáció hiányára, illetve a járványhelyzet okozta feszültségre, ami érthetőbbé teszi a helyzetet, de elfogadhatóbbá aligha. Még szerencse, hogy az önkormányzat felveszi a kesztyűt, és megpróbál mindent megtenni azért, hogy mindenki biztonságban érezze magát.

Sidó Árpád