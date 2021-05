Drogügybe keveredett gyermekként, unokaként próbáltak pénzt kicsalni idősektől Dunaszerdahelyen!

Legalább négy konkrét esetben próbálkoztak ismeretlen csalók drogügybe keveredett gyermekként, unokaként vagy dédunokaként több ezer eurót kicsalni idős asszonyoktól ezen a héten Dunaszerdahelyen – értesült a portálunk. Három érintettel sikerült felvennünk a kapcsolatot.

Fotó: Pixabay.com

„Szia dédi, XY vagyok. Kaptam egy csomagot, amiben drog is volt. Adj pénzt, kérlek segíts, de ne szólj róla senkinek” – körülbelül ezekkel a szavakkal hívtak fel egy 87 éves nyugdíjas asszonyt Dunaszerdahelyen, akinek dédunokája számolt be az esetről portálunknak.

Az illető, minden valószínűség szerint fiatal nő, magyarul beszélt, és a lány dédunoka nevén mutatkozott be. Vezetékes telefonon hívta fel az idős hölgyet, akinek volt annyi lélekjelenléte, hogy amint pénzről esett szó, megmondta, hogy nem tart otthon. A hölgy azután először a lányát hívta, majd ő az unokáját, és ekkor derült ki, hogy megpróbálták az idős hölgyet átverni. „Nagyon felzaklatta őt, azt mondta, ezután már nem is meri felvenni a vezetékes telefont” – árulta el a dédunoka.

Egy másik fiatal hölgy nagymamáját szintén egy nő kereste, aki ugyancsak az unoka nevén mutatkozott be, majd azt mondta, belekeveredett egy drogügybe, és 5 ezer euróra volna szüksége, hogy megoldja. Azt is kérte tőle, hogy ne szóljon a szüleinek. Az unoka megkeresésünkre azt is elmondta, hogy a nő számos további kérdéssel faggatta az idős nőt, például hogy van-e ott vele valaki, és még sírt is a telefonba. Addig viszont nem jutottak el, hogy hová kellene vinnie a pénzt, mert a nő lecsapta a telefont.

Egy harmadik hölgy arról számolt be, hogy 78 éves dunaszerdahelyi édesanyját zaklatták ilyen témában hétfőn délben. Ugyancsak a nevében mutatkozott be, majd közölte, hogy átvett egy csomagot, amiben heroin volt, és hogy kimásszon a bajból, pénzre volna szüksége.

„Persze anyu nem hitte el, de erősködött. Anyu erre mondta neki, hogy a lányom nem ilyen hülye, hogy ilyesmibe belekeveredjen, erre letették a telefont” – mesélte a lánya.

Fontolgatják, hogy felveszik a kapcsolatot a rendőrséggel. Szerencsére egyik esetben sem jártak sikerrel a csalók, de ez nem jelenti azt, hogy másoknál sem. Figyelmeztessük idős hozzátartozóinkat, hogy legyenek körültekintőek, és amint ehhez hasonló helyzetbe kerülnek, forduljanak valós hozzátartozóikhoz, vagy a hatóságokhoz.

(SzT)