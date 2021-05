Nem csupán a meleg színek kedvelőinek örömhír: Szlovákia rózsaszínre vált

Az ország hétfőtől a Covid-automata szerinti rózsaszín besorolásba kerül.

Fotó: TASR

Mindössze két járás, a Vágbesztercei (Považská Bystrica) és a Myjavai marad továbbra is bordó, 33 járás piros és 44 rózsaszín besorolásba kerül. Ez javulást jelent a múlt héthez képest. A piros és a rózsaszín kategóriába sorolt járásokban ez az intézkedések további enyhítését jelenti, de este 9 óra után továbbra is kijárási korlátozás van érvényben– jelentette be pénteken Ján Mikas országos tiszti főorvos.

A piros és a rózsaszín járásokban edzést tarthatnak az uszodákban a bejegyzett sportegyesületek. A rózsaszínű járásokban legfeljebb 50 sportoló lehet a szabadtéri és 25 a fedett sportlétesítményben. A piros járásokban tíz főre korlátozzák a létszámot zárt térben és a szabadban is.

Ahogy arról beszámoltunk, a kijárási korlátozás az ország legnagyobb részén még mindig este 21 órától érvényes, de Lengvarský és Mikas szerint ez a jövő héten változhat, ami a kormány döntésétől függ. Az egészségügyi minisztérium mrg csütörtökön megkapta Magyarországról a Szputnyik V vakcina teszteredményeit, és állítólag minden rendben van velük, bár még megvárják, mit mondanak az oroszok.

