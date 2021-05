Háromeurós belépődíjat vezetnek be a velencei Szent Márk-székesegyházban a turisták számára, hogy ily módon a látogatók is hozzájáruljanak a bazilika megmentéséhez az árvizektől - jelentette be pénteken Francesco Moraglia velencei pátriárka.

-illusztráció- (Fotó: Wikipédia)

Vallásgyakorlás céljára továbbra is ingyenesen felkereshető marad a világhírű templom a hívek számára, akik a misék idejére mehetnek be a bazilikába, vagy egyéni imádkozás céljából az egyik kápolnába egy oldalajtón keresztül. A látogatói belépődíjat ugyanakkor immár a helyi lakosoknak is meg kell fizetniük a látogatás előjegyzésekor - közölte az egyházi vezető.

A velencei dómba eddig ingyen lehetett belépni, csak egyes részei voltak fizetősek, így a székesegyház múzeuma, kincstára és a Pala d'Oro (Aranytábla), a főoltár hátoldalán látható ikonosztáz, a középkori ötvösművészet egyik leghíresebb alkotása.

A helyi lakosok eddig ingyen csodálhatták meg a bazilika belsejét, csak akkor kellett 2 eurót fizetniük, ha soron kívül akarták látni az aranyozott ikonosztázt, amelynek megtekintése 7 euróba kerül a turistáknak.

A székesegyházban súlyos anyagi károkat okozott egy 2019 novemberi nagy árvíz, tavaly a pandémia miatt esett el egyik fő bevételi forrásától, a turizmustól. A helyreállításhoz és a templom működtetéséhez elengedhetetlen, hogy belépődíjat szedjenek - mondta a pátriárka.

(MTI)