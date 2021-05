Premier League - Az éllovas City a Chelsea miatt még mindig nem bajnok! (Videókkal)

Az éllovas Manchester City nem tudta bebiztosítani bajnoki címét az angol labdarúgó-élvonalban, miután a 35. forduló szombati játéknapján hazai pályán 2-1-re kikapott a Chelsea-től.

Fotó: AP/TASR

A Bajnokok Ligája május 29-i fináléjában is megütköző riválisok összecsapására a City kilenc helyen változtatott kezdőjén a Paris Saint-Germain elleni BL-elődöntő visszavágón bevetett csapathoz képest. Raheem Sterling az első játékrész hajrájában így is vezetést szerzett, sőt, a szünet előtt büntetőből Sergio Agüero kétgólosra is növelhette volna a különbséget, ám az argentin csatár panenkás tizenegyese Edouard Mendy kezébe hullott.

A kihagyott nagy lehetőség később megbosszulta magát, a Lőw Zsolt személyében magyar másodedzőt foglalkoztató londoniak Hakim Ziyech góljával egyenlítettek, majd - egy les miatt meg nem adott találat után - a ráadásban Marcos Alonso révén a hárompontot is begyűjtötte.

A Manchester City vasárnap így is bajnoki címet ünnepelhet, amennyiben a városi rivális United kikap az Aston Villa vendégeként.

Premier League, 35. forduló:

Liverpool FC-Southampton 2-0 (1-0)

g.: 31. Mane, 90. Alcantara

Manchester City-Chelsea 1-2 (1-0)

g.: 44. Sterling - 63. Ziyech, 90.+2 Alonso

Sheffield United-Crystal Palace 0-2 (0-1)

g.: 2. Benteke, 88. Eze

Leeds United-Tottenham Hotspur 3-1 (2-1)

g.: 13. Dallas, 42. Bamford, 84. Rodrigo - 25. Son

pénteken játszották:

Leicester City-Newcastle United 2-4 (0-2)

vasárnap játsszák:

Wolverhampton Wanderers-Brighton 13.00

Aston Villa-Manchester United 15.05

West Ham United-Everton 17.30

Arsenal-West Bromwich Albion 20.00

hétfőn játsszák:

Fulham-Burnley 21.00

A tabella: 1. Manchester City 35 72-26 80 pont 2. Manchester United 33 64-35 67 3. Chelsea 35 55-32 64 4. Leicester City 35 63-43 63 5. West Ham United 34 55-44 58 6. Liverpool FC 34 57-39 57 7. Tottenham Hotspur 35 61-41 56 8. Everton 33 45-42 52 9. Leeds United 35 53-53 50 10. Arsenal 34 46-37 49 11. Aston Villa 33 48-38 48 12. Wolverhampton Wanderers 34 33-46 42 13. Crystal Palace 34 36-56 41 14. Newcastle United 35 40-58 39 15. Brighton 34 35-39 37 16. Southampton 34 41-61 37 17. Burnley 34 31-47 36 18. Fulham 34 25-45 27 19. West Bromwich Albion 34 31-65 26 20. Sheffield United 35 18-62 17 - kiesett

(MTI)