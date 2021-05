Serie A: Kizárják a Juventust, ha nem lép vissza a Szuperligától

Gabriele Gravina, az Olasz Labdarúgó Szövetség (FIGC) elnöke hétfőn kijelentette, kizárják a Juventust a Serie A-ból, ha nem lép vissza a Szuperligától.

"A szabályok egyértelműek. Ha a Juventus tagja lesz a Szuperligának, amikor elindul az új szezon, nem vehet részt a Serie A küzdelmeiben" - fogalmazott a FIGC elsőszámú vezetője. "A szabály az szabály, és mindenkire vonatkozik".

A húszcsapatosra tervezett Európai Szuperliga létrehozását április 19-én jelentették be, az alapítók között hat angol, valamint három-három olasz és spanyol klub volt, ugyanakkor a tervet magas rangú politikai, valamint sportszakmai körökben, a nemzetközi (FIFA) és az európai szövetség (UEFA) részéről is széleskörű ellenérzés fogadta. A szurkolói csoportok szintén éles kritikákat fogalmaztak meg a tervezett sorozattal kapcsolatban.

Ezek után elsőként másnap este a Manchester City jelentette be, hogy visszalép a szerepléstől, majd utána hajnalban a Chelsea, aztán az Arsenal, a Liverpool, a Manchester United és a Tottenham Hotspur is kihátrált a kezdeményezésből. Délutánra az Atlético Madrid és az Internazionale is visszalépett a Szuperligától, amelynek a tervek szerint 15 állandó résztvevője lett volna. Végül az AC Milan is elhatárolódott az új sorozattól, amelynek így hivatalosan három tagja maradt.

A Szuperligából kihátráló kilenc klub múlt pénteken megállapodott a visszaintegrálódás feltételeiről az európai szövetséggel (UEFA), amely viszont fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezte a másik három egyesülettel, azaz a Real Madriddal, a Barcelonával és a Juventusszal szemben.



MTI