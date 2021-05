LÉNYEG: Nagyon kiakadt a Smer Kolíkovára, de azt is érzi, hogy az OĽaNO nem egységes, és rá akar erősíteni; közben Slota fia pártot alapít

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Elkezdődött a Mária Kolíková igazságügyi miniszter leváltására összehívott rendkívüli parlamenti ülés, és várhatóan valamikor éjszaka a képviselők szavazni is fognak a Smer indítványáról.

Kolíková – egyelőre – nincs veszélyben

Mivel az OĽaNO is felfogta, hogy Kolíková leváltása a Smerrel összefogva meglehetősen durva húzás lenne, és egyben az egy hete bizalmat kapott kormány bukását okozhatná, így meglepetés nem várható: Kolíková most még biztosan marad a helyén. Úgy látszik azonban, hogy a már említett OĽaNO-s képviselők – Matovičcsal a hátuk mögött – még egy ideig nem eresztik el ezt a gumicsontot, és megpróbálják hosszabb ideig nyomás alatt tartani a minisztert és egyben pártját, a Za ľudít is. Megdöbbentő azonban hallgatni a smeres képviselőket az igazságszolgáltatás fontosságáról és a transzparenciáról, tudva, hogy ők voltak azok, akik hagyták, hogy Štefan Harabin legyen évekig az igazságügyi miniszter, majd a Legfelsőbb Bíróság elnöke, akik Monika Jankovskát pedig igazságügyi államtitkárnak nevezték, és úgy általában tönkretették az igazságszolgáltatást. És még

a Smer kommunista ideológusának, Ľuboš Blahának van képe a Keresztapához, don Corleonéhoz hasonlítani Kolíkovát. Úgy látszik megfeledkezett Antonino Vadaláról és Mária Troškováról, aki ugyanúgy jóban volt a remek olasz maffiakapcsolatokkal rendelkező Vadalával, mint Blaha főnökével, Robert Ficóval.

A háttérben Matovič kóstolgatja az új kormányfőt

Kolíková ügye azonban Heger és Matovič első komoly csörtéje is, még ha ez nem is a nyilvánosság előtt zajlik. A kormánypárti politikusok közül Igor Matovič az, aki néhány nappal a bizalmi szavazás után szét akarta zilálni a nehezen megmentett koalíciós kormányt. Matovič volt az, aki a kormány ülésén nem szavazott bizalmat kollégájának egy ellenzéki párt beadványa kapcsán.

Ráadásul ezt a kisebb koalíciós válságot „sikerült” akkor kirobbantania, amikor a miniszterelnök éppen egy több napos uniós csúcson volt külföldön.

Hétfőn reggel ugyan Matovič beült Kolíková és Remišová közé a parlamentben, de láthatóan nem sokat beszélgetett két kollégájával.

Heger és kormánya végül – Matovič „hiányzása” mellett bizalmat szavazott Kolíkovának, de a kormányfőnek nem az igazságügyi miniszterét kellene elsősorban vallatnia, hanem a pénzügyminiszterét és pártelnökét, aki néhány nap alatt két koalíciós partnerének is nekiesett: Kolíková mellett belekötött Richard Sulíkba is az adóreform, vagyis az áfaemelés kapcsán.

Ősszel jöhet az újabb hullám

Szakemberek és az egészségügyi minisztérium szerint is számítani kell ősszel a járvány egy újabb, várhatóan a jelenleginél kicsit enyhébb hullámára. Hogy az a hullám mennyivel lesz enyhébb a több ezer halottat követelő jelenlegi hullámtól, az attól függ, hogy a nyár végéig a lakosság mekkora részét tudjuk beoltani. Az újabb hullám kezdetét mindenki őszre teszi.

Vladimír Leksa immunológus szerint addig legalább 60 százalékos oltottsági szintet el kellene érni, hogy az újabb hullán következményei a lehető legenyhébbek legyenek.

Martin Smatana szerint azonban az optimistább jóslatok feltétele az is, hogy ne jelenjen meg olyan vírusmutáció, amellyel szemben a jelenlegi vakcinák nem védenek.

Ján Slotától fia venné át a stafétát

Pártot alapít a Szlovák Nemzeti Párt hírhedt elnökének, Ján Slotának a fia. Pavol, apjához hasonlóan szintén a nemzeti érzelmű választókat célozza majd meg Domov nevű pártjával, amint sikerül összegyűjteni a bejegyzéshez szükséges pár ezer aláírást.

A párt a nemzeti gondolatokat, keresztény értékeket és a szociális igazságosság eszméjét kívánja képviselni, amihez hozzácsapnák még a környezetvédelmet, mert az most divatos.

Csak Pavol nehogy úgy értelmezze a környezetvédelmet, mint apja, akinek a legemlékezetesebb „környezetvédő” cselekedete az volt, hogy Szlovákia felesleges szén-dioxid-kvótáit olyan ügyesen adta el egy adóparadicsomban bejegyzett garázscégnek, hogy abból neki is „csöppenhetett” valami. Kérdés, hogy az alma mennyire esett messze a fájától.

Lajos P. János