Igor Matovič mindenkivel „megküzd” a jelenleginél négyszer nagyobb, 200 eurós családi pótlékért

Igor Matovič pénzügyminiszter egy hete mutatta be az „adóreformja” alapjait, pontosabban annak csak egy kis részét: bejelentette, hogy 200 euró családi pótlékot fizetne minden gyermek után. A részleteket jövő hétre ígérte, de azóta is csöpögtet részleteket. Az eddig kiszivárgott és kiszivárogtatott részletek azonban nem hatották meg a közgazdászokat.

Fotó: Paraméter

Igor Matovič pénzügyminiszter csak néhány apró részletet árult el a tervezett adóreformról a múlt heti sajtótájékoztatóján, részleteket jövő hétre ígért. Amit azonban elmondott és ami kiszivárgott a pénzügyminisztériumból, nem nagyon nyerte el a szakemberek tetszését.

Három részlet ismert

Igor Matovič három részletet említett: 200 eurós havi családi pótlékot vezetne be (100 euró, ha a szülők nem dolgoznak), egy adó és egy járulékteher minden bevételre egységesen, amit ő fair adóterhelésnek nevezett.

Az adókulcs a tervek szerint 20 százalék, a járulékkulcs pedig 25 százalék lenne, vagyis összesen 45 százalékot kellene befizetni az államkasszába a teljes jövedelemből.

Módosulna azonban az adó és járulékalap is, eltörölnék az adómentes minimumot, ami jelenleg éves szinten 4414 euró. Sok vállalkozónak további csapás, hogy eltörölnék az átalányköltséget, ami jelenleg 60 százalék, maximálisan 20 ezer euró.

Emelkedik az áfa?

A múlt heti sajtótájékoztatóján Matovič nem tette hozzá, sőt, hazugságnak nevezte, hogy a reformot az áfa emeléséből akarja megvalósítani. Richard Sulíkot (SaS) vádolta meg azzal, hogy azt hazudta, 25 százalékos áfakulcsot akar bevezetni. Pedig egy korábbi, május 2-i bejegyzésében beszélt az áfakulcs növeléséről is. „Természetesen, egy olyan helyzetben, amikor Fico és Pellegrini szó szerint kiraboltak a közös kamránkból több tíz milliárdot, olyan helyzetben, amikor a válság miatt a költségvetésből milliárdok hiányoznak,

nem engedhetjük meg, hogy Szlovákia ténylegesen szociális és családbarát országgá való alapvető átalakítását újabb kölcsönből fedezzük – erre nekünk senki nem ad kölcsön. Ez azt jelenti, hogy a költségek egy részének fedezésére ige, növelni kell az áfát” – írta a Facebook-bejegyzésébe május 2-án Matovič.

Az áfa jelenlegi alapkulcsa 20 százalék, néhány termék – élelmiszer, sajtó, könyvek – esetében 10 százalék. A sajtóban megjelentek hírek 22 vagy 23 százalékos alapkulcsról is, de Ricchard Sulík szerint Matovič neki 25 százalékos adókulcsról beszélt. Ez még mindig alacsonyabb, mint a magyarországi 27 százalékos adókulcs, igaz, több termék esetében ott is alacsonyabb vagy akár 0% az áfa. A sajtótájékoztatójájn viszont azt mondta, kölcsönből is kész megvalósítani tervét, ami viszont az ország államadósságát növelné, és éppen azoknak a gyerekeknek kell majd visszafizetniük, akiken most segíteni akar.

Alacsonyabb bér, kevesebb munkahely

A legkeményebben az INESS közgazdászai értékelték a pénzügyminiszter eddig nyilvánosságra került elképzeléseit. Szerintük Matovič terve valójában egy óriási büntetés a lakosság gazdaságilag aktív részének. „A javaslat alapvető hiányossága, hogy a magasabb családtámogatást, amit minden család megkapna, tekintet nélkül a jövedelmi szintjére, a gazdasági tevékenység megadóztatásából akarja kifizetni” – magyarázza Radovan Durana, az INESS elemzője. Szerinte ez a gazdaság lefékeződéséhez vezet, alacsonyabb béremelést és kevesebb új munkahelyet jelent majd.

Szerinte már maga az adózási rendszer is alacsonyabb jövedelmet eredményez, amit szociális támogatással akar majd a jelenlegi szintre hozni a pénzügyminiszter.

Nem lehet egy szám alapján értékelni a családpolitikát

Az INESS azt is kifogásolja, hogy a pénzügyminiszter kizárülag a családi pótlék alapján értékeli az ország családpolitikáját. „Az utóbbi 10 évben az anyasági támogatás 140 százalékkal nőtt, miközben az átlagkereset csak 54 százalékkal” – állítják az elemzők. Kiemelik azt is, hogy az anyasági folyósításának hossza 28 hétről 34 hétre emelkedett.

„Egy kétgyerekes család átlagkeresetű szülőkkel a gyermek születése utáni öt évben a támogatásokkal és az adókedvezményekkel összesen 50 ezer euró támogatáshoz juthat, vagyis évente 10 ezer euróhoz” – számolta ki az INESS.

Lassulhat a társadalom elöregedése? Nem biztos!

Igor Matovič a családtámogatás drasztikus emelését egyrészt a kisgyermekes családoknak való segítségnyújtással indokolja, másrészt viszont a demográfiai helyzettel, amikor Szlováki társadalma egyre inkább elöregedik. Ez elsősorban a nyugdíjrendszer miatt jelent problémát, amikor egyre kevesebb aktív korúnak kell finanszíroznia a növekvő számú nyugdíjas járadékát. A jelenlegi nyugdíjak legnagyobb része ugyanis az állami nyugdíjrendszerből származik.

Matovič szerinte a magasabb családi pótlék segíthet a születések számának növelésében, és ezáltal enyhítheti majd a nyugdíjrendszerre nehezedő nyomást.

Ezt az állítását a Költségvetési Tanács (KT) munkatársa tette kicsit helyre. Viktor Novysedlák, a KT irodaigazgatója szerint két probléma van ezzel a tervvel.

Az egyik, hogy nem biztos, hogy a magasabb családi pótlék hatására tényleg több gyerek fog születni.

„Egyes élethelyzetekben fontos a közvetlen támogatás is, de ha a demográfiára való hatásról beszélünk, az intézményi gondoskodás támogatása, az iskolahálózat fejelsztése vagy a munka és a családi élet jobb összeegyeztetési lehetőségei kevesebb ráfordítással jobb eredményt hoznának” – véli Novysedlák.

Pozitív hatás 50 év múlva

Szerinte azt is figyelembe kell venni, hogyha hirtelen sokkal több gyerek kezdene születni, az az első évtizedekben elsősorban kiadást jelentene az államnak. Jelenleg egy nőre 1,6 gyermek jut, az ideális arány 2,1, ebben az esetben viszont évente 15 ezerrel több gyereknek kellene születnie. Őket pedig el kellene helyezni óvodába, iskolába, és fizetni kellene utánuk a magas családi pótlékot is.

„Az első 20-25 évben csak a költségek nőnének – magyarázta a Denník E-nek a közgazdász. – Éves szinten a mérleg 50 év múlva lehetne egyensúlyban, az összköltség szempontjából pedig talán 80 év múlva alakulna ki a neutrális helyzet.”

Egyetemistáknak 100 euró

Matovič a napokban is újabb információkat csöpögtetett. Komoly felháborodást keltett ugyanis, hogy a kiszivárgott terve szerint a családi pótlék csak a gyermek 18 éves koráig járt volna.

A legújabb bejegyzés szerint a közép- és egyetemista diákoknak 18 éves koruk után is jár majd a családi pótlék, de csak az „alapösszeget”, vagyis a 100 euró.

A pénzügyminiszter az első diploma megszerzéséig ígéri a családi pótlékot.

Ki számít dolgozó szülőnek, kinek járhat a 200 euró?

Pontosította azt is, hogy szerinte ki számít majd „dolgozó” szülőnek, mivel a magasabb 200 eurós családi pótlék csak azoknak jár majd, ahol a szülő dolgozik. „A nem dolgozó szülőknél 100 eurós pótlékot tervezünk, de több feltétellel, amelyek közé fog tartozni biztosan a gyermek mintaszerű iskola- vagy óvodalátogatása, ha ez utóbbi is kötelező lesz.

Az anyaságin lévő anyák dolgozó anyának számítanak majd. Az egészségkárosodott gyermeket nevelő anyák szintén” – írta a Facebookra Matovič.

Matovič ezt a posztját is azzal fejezte be, hogy „Hamarosan több info...” Eredetileg jövő hétre ígért részletes tájékoztatást, bízzunk benne, hogy nemcsak FB-posztban fog tájékoztatni.