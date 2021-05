Tények és tévhitek a kollagénről

Ha népszerűség szerint csoportosítanánk a különféle táplálékkiegészítőket, akkor a kollagén alighanem előkelő helyen végezne, hiszen napjainkban egyre többen ébrednek rá, hogy a szervezetnek nagy szüksége van rá. Mindazonáltal sokan még mindig nincsenek tisztában a legfontosabb jellemzőivel, és bedőlnek a fals információknak. Ezért most öntsünk tiszta vizet a pohárba, és nézzük meg, mi igaz a kollagénre!

Tény: a kollagén szinte az egész testben megtalálható

Mindenki találkozott már kollagéntartalmú kozmetikumokkal, amelyek azt ígérik, hogy segítenek megelőzni és halványítani a ráncokat. Erre pedig azért képesek, mert a bőrünk 75%-a kollagénből áll, ám ennek a mennyisége az évek múlásával folyamatosan csökken, ezért érdemes figyelmet fordítani a pótlására.

De a kollagén a bőrön kívül jelen van még a csontokban, izmokban, fogakban, bélrendszerben, porcokban, hajban, májban… egyszóval szinte az egész szervezetben.

Tévhit: csak egyféle kollagén létezik

A legtöbb terméken csak annyi szerepel, hogy kollagént tartalmaz, a laikus vásárló pedig ebből arra következtet, hogy egyetlen fajta kollagén létezik. A valóság azonban az, hogy az emberi testben 28-féle kollagént különböztetünk meg, amit 3 csoportba sorolhatunk: az I-es típus fordul elő a legnagyobb arányban (kb. 90%), és ezt tartalmazza a legtöbb kollagéntartalmú kozmetikum, illetve étrend-kiegészítő is.

A II-es típussal a porcokban találkozhatunk, ő felel azért, hogy “megolajozza” az ízületeket, ezáltal megelőzze az ízületi fájdalmakat. A III-as típus pedig tulajdonságait tekintve nagyon hasonlít az I-eshez, és a májban, valamint a csontvelőben található.

Tévhit: a kollagén hízlal

Mint már említettük, kollagént a csontok is tartalmaznak, ám a mennyisége csökken, ahogy telnek az évek. A kollagénhiány pedig csontritkulást okozhat, emiatt a mérleg akár több kilogrammal is kevesebbet mutathat. De ha elkezdesz kollagént fogyasztani, azzal helyreállítod a csontjaid sűrűségét, amik ismét nehezebbek lesznek, ez pedig a mérlegen is meglátszik.

Emiatt terjedt el az a tévhit, hogy a kollagén hízlal - pedig csak a csont, nem a zsír tömegét növeli, ami a szervezet számára nagyon is kedvező. Ezért diéta alatt is fogyassz bátran kollagéntartalmú étrend-kiegészítőket, amikből hatalmas választék vár a Fittprotein.hu-n!

Tény: a kollagén nem egyenlő a zselatinnal

Akik nem tudnak vagy akarnak táplálékkiegészítőkre költeni, azok gyakran fogyasztják a bolti zselatint, mondván az is kollagénből van, tehát ugyanaz a hatása. Az igazság azonban ettől távol áll, ugyanis más-más módokon állítják elő őket.

A zselatinhoz a kollagént forralásnak vetik alá, ami csak részben bontja le a molekulákat, emiatt nem tud rendesen felszívódni a szervezetben. Az étrend-kiegészítőket viszont hidrolizálással készítik, ez az eljárás pedig sokkal kisebb részekre bontja a kollagént, ami így jóval nagyobb arányban tud hasznosulni.

