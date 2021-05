Dua Lipa lett a Brit Awards nagy nyertese

A női előadók domináltak a Brit Awards londoni O2 Arénában megrendezett díjátadó ceremóniáján: először nyerte nőkből álló banda a legjobb brit együttes díját, Dua Lipa pedig két trófeát is átvehetett, köztük az év albumáért járó díjat.

Fotó: TASR

Ez volt a legnagyobb közönségszámú élőzenei esemény az Egyesült Királyságban 2020 márciusa óta, amikor a koronavírus-világjárvány miatti korlátozásokat bevezették. A zenei gálát a pandémia utáni nyitás jegyében a brit kormány kísérleti programjában négyezer fős közönség részvételével tartották meg. 2500 ajándékjeggyel a londoni körzetben a pandémia alatt kulcsszerepet játszó dolgozók jutottak be az arénába.

Dua Lipa a legjobb női előadó és a legjobb album díját kapta meg az estén. Első megszólalását arra használta fel, hogy fizetésemelést kérjen a brit egészségügyi szolgálat (NHS) dolgozóinak, második köszönőbeszédében pedig bátorságáért posztumusz díjat kért a húszéves Folajimi Olubunmi-Adewolének, aki a közelmúltban halt meg, mikor beugrott a Temzébe, hogy kimentsen egy nőt.

A Little Mix történelmet írt: az első női banda lett, amely elnyerte a legjobb brit együttes díját. Az elismerés átvételekor a zeneiparban tapasztalható "szexizmusra és a sokszínűség hiányára" hívták fel a figyelmet.

Taylor Swift a globális ikon díjat vehette át, és ezzel szintén ő lett az első nő, akinek ezt az elismerést megszavazták. Korábban mások mellett Elton John és David Bowie nyerte el ezt az elismerést.

Az est fellépői között szerepelt a rapper Headie One, aki Ain't It Different című számát adta elő, de azúttal kicsit átdolgozva, aktuális üzenetekkel kiegészítve. A Coldplaytől a Higher Power című új számot láthatta a közönség. A produkciót, amelyben hologramtáncosok szerepeltek és tűzijáték is volt, a Temzén vették fel.

Billie Eilish kapta a legjobb nemzetközi női előadó díját. Harry Styles a Watermelon Sugar című számmal győzött, J Hus pedig a legjobb férfi előadó díját vitte el. A gála közönsége nem viselt maszkot és nem tartott távolságot, de a belépéshez negatív teszteredményre volt szükségük.



MTI