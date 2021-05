Karnyújtásnyira a veszélyhelyzet vége, Dunaszerdahely mellett már narancssárga az élet, és a bírókon múlik, hogy szeptemberben dönthetünk-e egy új parlamentről

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A megszokott, de korántsem unalmas szlovákiai politikai élet kapott egy új lendületet a felpörgésre. Mostantól fog igazán nagyot szólni a népszavazásos történet.

Zuzana Čaputová államfő szerdán úgy döntött, kész kihirdetni az előrehozott parlamenti választásokról szóló referendumot, de előtte beiktat egy kis szakmai kitérőt. Ugyanis az ötszázvalahány ezer aláírással megtámogatott népszavazási kezdeményezést az elnök először elküldi az alkotmánybíróságnak, hogy az mondja meg, nem sérti-e az alkotmányt a referendum kérdése.

Szeptemberig tarthat az "időhúzás"

Ennek kiötlői, a legnagyobb ellenzéki pártok - a Robert Fico-féle Smer és a Peter Pellegrini irányította Hlas - emberei meg tűkön ülnek, és elküldenék Igor Matovič, oppardon, Eduard Heger kormányát a fenébe. Elvégre a tavaly hatalomba került új garnitúra elég sok befolyásos emberüket rakta rács mögé, és ez így nem mehet tovább. Az sem tetszik Ficóéknak, hogy az államfő most tesz egy alkotmánybírósági kitérőt, mert azt felesleges időhúzásnak tartják. Čaputová erre azt mondja, mindenki nyugodjon le, hiszen ha a taláros testület rábólint arra, hogy ebben az ügyben bevethető a népuralom közvetlen eszköze, az elnök még szeptemberben urnákhoz engedi az embereket.

Magától széteshet a kormány?

Közben a miniszterelnök-helyettest olyan kérdésekkel bombázzák, hogy nem tart-e attól, hogy még az esetleges népszavazás előtt magától szétesik a kormánykoalíció, hiszen annyi mindenen civakodik a négy kormánypárt. Elég ha az orosz vakcina okozta felfordulásra vagy az igazságügyi miniszter elleni hadjáratra gondolunk. Veronika Remišová szerint ez a veszély nem fenyeget. "Láthatják, hogy a kormány működik, a helyzet javul, nincs okunk feltételezni, hogy a koalíció nem tart ki végig".

Osztogat a kabinet

És a kabinet tényleg a helyén van. Olyannyira, hogy már a pénztárcáján matat a keze, amelyik az államkasszát nyitogatja. Szerdán gyorsan be is jelentette a kormány, hogy a rászoruló családokban élő gyerekek egyszeri, 333 eurós támogatást kaphatnak. És ez nem minden. Ősszel további sokszázezer, kicsit jobb anyagi helyzetben élő gyermek is anyagi segítségre számíthat. A kormány feltehetően azért döntött ilyen hirtelen a saját támogatási csomagjáról, mert a kormánypárti Sme rodina képviselői fenyegetőzni kezdtek. Boris Kollárék arról beszéltek, hogy hajlandóak megszavazni azt az ellenzéki javaslatot, amelyik szerint a család anyagi helyzetétől függetlenül minden eltartott fiatalnak 300 eurót dugnának a zsebébe. Ez viszont a koalíciós szerződés megszegését jelentené, ami újabb púp lett volna a kormányfő hátára.

Javul a helyzet

Ami viszont balzsam lehet a miniszterelnök lelkének, az az, hogy egyre jobb adatokat produkál a járványügyi helyzet. Négy járásban olyan kedvezőek az állapotok, hogy azok jövő héttől már a Covid-automata eddig nem ismert színében, a narancssárga besorolásban pompáznak. Köztük a Dunaszerdahelyivel szomszédos Szenci járás is. Ez azonban még nem jelent komolyabb változást, itt is ugyanazok az előírások maradnak érvényben, mint a rózsaszínűekben. Szerdán kiderült, az előző napon húsznál kevesebb áldozatot szedett a koronavírus, pedig egy hónapja még 80 körül mozgott ez a gyászos mutató, és egy-két napon belül belül ezer alá csökkenhet az ország kórházaiban kezeltek száma.

Nem kérnek a képviselők a kijárási korlátozásból

Ez alapján meg már azt is ki lehet jelenteni, hogy nem indokolt a veszélyhelyzet érvényben tartása. Úgy néz ki, hogy a parlamenti képviselők többsége már nem támogatná ennek az állapotnak a meghosszabbítását, a rendkívüli helyzet legkésőbb jövő kedden véget érhet. Ezzel pedig a jelenleg este kilenc órától érvényben lévő kijárási korlátozás is megszűnik.

"Üdvözlet" Indiából

Remélhetőleg az sem tesz be ennek a víziónak, hogy Szlovákiában megjelent a koronavírus indiai mutációja. A szakértők sem tudnak még erről a variánsról túl sokat, ezért csak annyit jegyeznek meg óvatosan, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nem valószínű, hogy a mutációval szemben a nálunk használt vakcinák hatástalanok lesznek. Ha meg - neadjisten - mégis, az elég gyorsan ki fog derülni.

Sidó Árpád