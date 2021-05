Nyithatnak a mozik, alig lesz akadálya a lagziknak, és véget vetnek a tömeges teszteléseknek. Pár hét, és kizöldül az ország

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Egyre szabadabban élhetünk. Ez villog a koronavírusos mindennapjainkat befolyásoló Covid-automata képzeletbeli képernyőjén.

A májusi nyitás aranyat ér

Az ország tiszti főorvosa az óvintézkedések komoly lazításáról számolt be csütörtökön. Jövő hétfőtől a piros vagy ennél jobb besorolású járásokban megnyílhatnak például a mozik, ahol az ültetési rend az adott régió színétől függ. És mivel a portálunk szlovákiai olvasótáborának oroszlánrésze az ország rózsaszínre - vagy még annál is ragyogóbbra - váltott járásaiban él, ezért említsük meg, hogy ahol az elsőfokú riasztás érvényes, ott a beltéri rendezvényeken már 25-en is összeverődhetnek, és a kültéri sokaság meg 50 főre is duzzadhat.

Ez a létszámkorlátozás érvényes lesz a lagzikra és hasonló rendezvényekre is, azzal együtt, hogy a résztvevőknek egy megkönnyebbülésre okot adó teszteredményt is fel kell tudni mutatniuk.

Vége az országos teszteléseknek

A valószínűleg csak két hétre érvénybe lépő új Covid-automata hétfőtől eltekint a tömeges, országos antigénteszteléstől is, és azt csak romló helyzet esetén rendelné el konkrét régiókban, hogy kiszűrjék a tünetmentes fertőzötteket. Ha már itt tartunk, a kórházainkban ezernél is kevesebb vírusos pácienst kezelnek és az új fertőzöttek száma a múlt év szeptemberében mért szinten süllyedt. Ha visszaemlékszünk, akkor - azaz 8 hónapja - ejtette ki a száján Igor Matovič azt az aranyköpést, hogy nyugodjanak le a menyasszonyok, mert majd 30-nál is többen mulathatnak a lakodalmakban. Azóta viszont már a Covid-automatánk a megmondhatója, hogy hol és mikor kapunk lehetőséget visszaaraszolni a normalitás világába.

Vigyázó szemünket a Covid-automatára vessük!

Ez az automata kéthetes időközönként ad lehetőséget a minőségi ugrásra, teljesen viszont csak akkor kapcsolja ki az ország, ha az Egészségügyi Világszervezet bejelenti a világjárvány végét. Hazai szakemberek azt számolták ki, hogy hacsak nem üt be a ménkű, és valamilyen váratlan oknál fogva nem kezdenek emelkedni a fertőzésszámok, akkor az előrejelzések szerint a hónap végétől az egész ország sárga fokozatba kapcsolhat. Ami az úgynevezett elsőfokú figyelmeztetést jelenti, és a jelenleg legelterjedtebb rózsaszín besorolástól kettővel jobb. Ehhez képest további három hétre lehet majd szükség, mire elérjük a szabadságot adó zöld fázist. Ez a jelölés már csupán minimális szigorításokat jelentene, például a tömegrendezvényeket 50 százalékos álló vagy 75%-os ülő kapacitással rendezhetnék meg.

Pozsony nem kész a kétoldalú megállapodásra

Azonban ez még odébb van, egyelőre ott tartunk, hogy rövid távon nem várható, hogy a beoltottak számára esetleg enyhülnek a magyarországi beutazási követelmények. Pedig Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint ők készek a kétoldalú megállapodásra, és csak Szlovákiára várnak. De nálunk még nincs oltási igazolvány, és nem valószínű, hogy az európai uniós Covid-útlevél június végi bevezetése előtt kiállítanak valami hazai védettségi dokumentumot. Még az is kérdés, miként viszonyul Pozsony az unióban nem regisztrált vakcinákhoz. Magyarország már régóta használ orosz és a kínai oltóanyagot, ezek azonban még nem kapták meg az Európai Gyógyszerügynökség engedélyét. Bár időközben Szlovákiában úgy határoztak, hogy tervezik a Szputnyik V használatát, és várhatóan júniusban kezdenek oltani vele.

Nyáron egyesekre meleg pillanatok várnak

Júniusban lesz egy másik esemény is, ami komoly érdeklődésre tart számot. A Legfelsőbb Bíróság nyilvánosságra hozta, hogy majd egy hónap múlva dönt a Kuciak-gyilkossággal kapcsolatos fellebbezésekről. Tavaly szeptemberben ugyanis a Specializált Büntetőbíróság Marian Kočnert és Alena Zsuzsovát felmentette a vádak alól, mert a döntnökök szerint nem sikerül minden kétséget kizáróan bizonyítani, hogy Ján Kuciak oknyomozó újságírót - és jegyesét - az említett személyek akarták eltenni láb alól. Egy hónappal később, júliusban meg a vizsgálati fogságban ülő Dušan Kováčik, a Speciális Ügyészség korábbi vezetője állhat a bíróság elé, akit a rendőrség ősszel tartóztatott le korrupció és bűnszervezet segítésének vádjával.

