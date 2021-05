Hét év után lehet újra bajnok az Atlético Madrid

Hét év szünet után nyerheti meg újra a spanyol labdarúgó-bajnokságot az Atlético Madrid, amelynek ehhez meg kell vernie a vendég Osasunát vasárnap, a 37. fordulóban.

Fotó: AP

Diego Simeone együttesének sorsa ugyanakkor a címvédő Real Madrid eredményétől is függ, mert ha a királyi gárda legyőzi vendégként az Athletic Bilbaót, akkor biztosan az utolsó körben lesz csak a bajnokavatás.

Papíron a listavezető Atléticónak simán nyernie kell otthon, az Osasuna ugyanis a bennmaradását már biztosította, az európai kupaszereplést jelentő helyezésektől pedig messze van, így gyakorlatilag tét nélkül lép pályára a Wanda Metropolitanóban.

A Real Madrid szintén esélyese a bilbaói meccsnek, mert az Athletic számára nincs már jelentős tét, szemben Zinedine Zidane tanítványaival, akik még harcban állnak a bajnoki aranyért.

Matematikailag még a harmadik helyezett Barcelonának is volna esélye odaérni az élre, azonban a Lionel Messi nevével fémjelzett katalán sztárcsapat az utóbbi hetekben többször is pontokat hullajtott, és ha most legyőzi is a vendég Celta Vigót, ez vélhetően kevés lesz ahhoz, hogy a zárókörben még küzdhessen a trófea elhódításáért.

Az Európa-liga főtábláján, valamint az Európai Konferencia Ligában való szereplésen minden bizonnyal a Real Sociedad, Betis, Villarreal trió osztozik majd, de hogy melyik együttes hol indulhat majd a következő idényben, arra az utolsó két forduló meccsei adják meg a választ. Vasárnap a Villarreal a Sevillát fogadja, a Betis a bennmaradásért küzdő Huescát látja vendégül, míg a Sociedadhoz a szintén a kiesés elkerüléséért harcoló Valladolid utazik.

Az alsóházban hatalmas a tumultus, egyelőre a 15. helyezett Alavéstől lefelé egyik együttes sincs biztonságban, de a kép a mostani kör után jelentősen tisztulhat. A legrosszabb helyzetben az egyaránt 30 pontos Elche és Eibar van, előbbi vasárnap a 12. Cádiz, utóbbi pedig a 14. Valencia vendége lesz.

La Liga, 37. forduló:

Vasárnap:

Alavés-Granada 18.30

Athletic Bilbao-Real Madrid 18.30

Atlético Madrid-Osasuna 18.30

Betis-Huesca 18.30

Cádiz-Elche 18.30

FC Barcelona-Celta Vigo 18.30

Getafe-Levante 18.30

Real Sociedad-Valladolid 18.30

Valencia-Eibar 18.30

Villarreal-Sevilla 18.30

A tabella:

1. Atlético Madrid 36 63-23 80 pont

2. Real Madrid 36 64-27 78

3. FC Barcelona 36 83-36 76

4. Sevilla 36 52-29 74

5. Real Sociedad 36 54-37 56

6. Real Betis 36 46-48 55

7. Villarreal 36 55-42 55

8. Celta Vigo 36 51-53 50

9. Athletic Bilbao 36 46-39 46

10. Granada 36 45-61 45

11. Osasuna 36 36-45 44

12. Cádiz 36 33-53 43

13. Levante 36 43-53 40

14. Valencia 36 46-52 39

15. Alavés 36 32-54 35

16. Getafe 36 26-42 34

17. Huesca 36 34-52 33

18. Real Valladolid 36 32-51 31

19. Elche 36 29-54 30

20. Eibar 36 28-47 30

MTI