Megjelent az Európa-bajnokság hivatalos dala (videó)

Megjelent az idei labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos dala, melyet Martin Garrix holland lemezlovas, valamint Bono és The Edge, a U2 rockzenekar tagjai készítettek közösen.

Fotó: TASR/AP

A "We Are The People" ("Mi vagyunk az emberek") című dalt - amely az egységről és a megértésről szól - a 25. születésnapját a bemutató napján ünneplő DJ három évvel ezelőtt írta, majd miután az Eb-t a koronavírus-járvány miatt elhalasztották, egy évig titokban tartotta a 60 és 59 éves ír zenészekkel együtt.

A Martijn Gerard Garritsen néven született Garrix 2013-ban vált világszerte ismertté az "Animals" című slágerével, és Bonóhoz hasonlóan közismerten nagy futballrajongó.

A kontinensviadalt június 11. és július 11. között Budapesten, Londonban, Münchenben, Bakuban, Szentpéterváron, Rómában, Koppenhágában, Bukarestben, Amszterdamban, Glasgow-ban és Sevillában rendezik.

MTI