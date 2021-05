Idén a rendes időpontban, de a tervezettnél két nappal rövidebb lesz a Nyári Gombaszögi Tábor, egyelőre csak ezer napi résztvevővel számolnak

A Gombaszögi Nyári Tábor még idén sem lesz teljesen olyan, mint a járvány előtti időszakban. Nem lesz Nagyszínpad, és csak a szokásos táborlakók egyhatodát engedhetik be, bíznak azonban a járványhelyzet további javulásában. Az időponton nem változtattak, július 14. és 18. között lesz a tábor

Fotó: Paraméter

Idén nem halasztják augusztusra, hanem eredeti időpontjában, július 14. és 18. között szervezik meg a Gombaszögi Nyári Tábort. „Óriási az érdeklődés a rendezvény iránt, és bár júliusban még bizonyosan lesznek korlátozások a COVID miatt, ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy nem keresünk új időpontot, mint ahogyan tavaly tettük” – mondta a Paraméternek Orosz Örs, a tábor főszervezője.

Szűkebb, de a tavalyinál LITE-nál színesebb program

A COVID miatt azonban az idei tábor is szűkített programmal várja a résztvevőket, de sokkal színesebbel, mint a tavalyi Gombaszög LITE volt.

„A tavalyihoz képest mindenképpen bővebb programmal készülünk, akkor csak 7 helyszín üzemelt, most legalább 19 helyszínünk lesz” – tájékoztatott Orosz.

A tábor idén két nappal rövidebb lesz a tervezettnél. „Szerda lesz a nulladik nap, csütörtöktől szombatig tartanak a fő programok” – mondta Orosz. A létszámkorlátozás miatt a Nagyszínpad programhelyszínként elmarad. „A Nagyszínpad nem ezer vagy 1500 fős műfaj, de a nagyszínpadi program egy része megvalósul, csak a kocsmakertbe, a középméretű zenei színpadunkra kerül” – magyarázta Orosz. A programinfókat a tábor honlapján és a közösségi médiában közlik majd a szervezők.

A közéleti programokhoz társszervezők jelentkezését várják

A tavalyi tábor programjának egyik hiánya volt, hogy teljesen elmaradt a közéleti program. „Idén történtek olyan fontos politikai események, a magyar politikában elég csak a három magyar párt egyesülését említeni, amelyeket fontos feldolgozni” – véli Orosz. Tavaly a Gombaszögi Közéleti Piknikkel próbáltuk helyettesíteni a tábor közéleti programját, idén szeretnénk a Tóth Károly közéleti sátorban megtartani az ilyen jellegű programokat.” A közéleti programok szervezését a korábbiakhoz hasonlóan szeretnék külső társszervezőkre bízni.

Egyelőre csak napi 1000 fővel számolnak

A szervezők a járvány kapcsán előírt létszámkorlátozások miatt 1000 résztvevős táborra készülnek.

„Ez a korábbi táborok egyhatoda, de bízunk abban, hogy a járványhelyzet javulásának megfelelően tudunk majd bővíteni a létszámon, és ennél több embert is be tudunk majd engedni” – mondta a főszervező.

A járványhoz kapcsolódik az is, hogy a helyszínen várhatóan lesz majd tesztelési lehetőség is. Orosz szerint segítene nekik, ha felgyorsulna az oltási program, és a fiatalok közül is többen megkaphatnák a vakcinát. „Bízunk benne, hogy addigra már a fiatalokat is nagyobb számban fogják oltani” – mondta Orosz. A napokban a szervezők egy része is megkapja az oltást. „Fiatal harmincasként többen a jövő héten kapjuk meg az első adagot” – tájékoztatott Orosz.

Jegyek még válthatóak, a tavalyi bérlet is érvényes

A 2020-as, valamint a 2021-es fesztiválra megváltott jegyek érvényesek az idei táborban. Az eladható jegyek számát egyelőre 1000 főben határozták meg. A tavaly, az ingyenjárás akcióban az Érsekújvári járásban lakók által megváltott jegyek is érvényesek, de idén már a létszámkorlát miatt a szervezők már nem tartják fenn ezt a kedvezményt. „Az Érsekújvári járás azon lakói, akik eddig nem regisztráltak, de szeretnének részt venni a fesztiválon, a honlapon válthatnak bérletet” – írják a táborszervezők. A járvány miatt idén elmarad a partivonat is, az előzetesen megvásárolt jegyek árát visszatérítik.

