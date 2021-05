LÉNYEG: Kedden újra hasadhat a koalíció; az MKP-s Cziprusz Zoltán viszont sem a PS-t sem az SaS-t nem tartja túl jó partnernek

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Tíz év helyett csak bírság a kihágásért vagy feltételes börtönbüntetés – így változtaná a marihuánafogyasztókra kiszabható büntetést több koalíciós párt politikusa. Mária Kolíková igazságügyi miniszter már dolgozik a módosításon, kérdés azonban, hogy meglesz-e a módosításhoz a szükséges többség.

Kedden újra hasad a koalíció?

Azt már az OĽaNO-s belügyminiszter és az országos rendőrfőkapitány is feleslegesnek tartja, hogy néhány gramm mariskáért 10 évet üljön egy különben büntetlen előéletű, rendes magaviseletű fiatal – annyit vagy akár többet is, mint egy gyilkosságért elítélt maffiózó. Természetesen megkülönböztetnék a tényleges dílereket és a fogyasztókat, és csak a marihuánafogyasztásra vonatkozó szabályokon enyhítenének. A változást az SaS, a Za ľudí és az OĽaNO egy réste biztosan támogatná, kérdés, hogy áll a javaslathoz a Sme rodina és az OĽaNO konzervatív szárnya.

A változásra azonban csak akkor van esély, ha a koalíció még néhány hónapig egyben marad. A holnapi, keddi nap ebből a szempontból érdekes lesz, a pártoknak ugyanis két súlyosnak tűnő problémát is meg kell oldaniuk:

a Za ľudí elfogadhatatlannak tartja, hogy Mária Kolíková igazságügyi miniszter ellenében, az ellenzék támogatásával módosítsa Boris Kollár Sme rodinája a fogva tartás szabályait,

az SaS-nek meg az nem tetszik, hogy Igor Matovič pénzügyminiszter, korábbi kormányfő 3,8 milliárd euróval növelné, ráadásul komolyabb indoklás nélkül az állami költségvetés hiányát. A szavazás mindkét törvénytervezetről kedden lesz, így akár néhány órán belül megtudhatjuk, milyen szilárdak a Heger-kormány alapjai.

Az MKP alelnöke más szemében a szálkát is látja

Nehéz lenne koalíciós partnert találnia a Szövetségnek, ha Cziprusz Zoltán MKP-alelnök álláspontja lenne mérvadó az MKP, a Híd és az Összefogás megegyezése alapján alakuló pártban. A besztercebányai megyei és rimaszombati városi képviselőnek ugyan nincs gondja a 0,01 százalékos, szélsőséges Új Egység Mozgalommal – valószínűleg azért, mert az Új Egység is nagyon szereti Gyimesi György OĽaNO-s képviselőt, de a Progresszív Szlovákiával már nem lépne koalícióra, mondta a Paraméternek adott interjújában az MKP-s politikus. Gondja van azonban az SaS-szel is, legalábbis kizáratná a pártból a szerinte soviniszta Martin Klus külügyi államtotkárt, mielőtt együttműködésre lépne Richard Sulík pártjával.

Persze az is lehet, hogy ilyen politikusokkal a Szövetség be sem jut a parlamentbe, így a kormányzati együttműködés problémáit sem kell majd kezelniük.

A villámcsapás vagy az AstraZeneca?

Kossár Klára klinikai immunológus és allergológus szerint semmi sem akadályozza a véradást a beoltottak számára, és javasolja kismamáknak is. Az immunológus erről a Paraméternek adott interjújában beszélt, ahol azt is elmondta, hogy mi a véleménye az AstraZeneca vakcinájáról. Szerinte nagyobb az esélye annak, hogy villámcsapásban halunk meg, mint a vakcina okozta vérrögképződésben.

Az oltás utáni vérrögképződés eslye szerinte 0,00065%, a villámcsapásé 0,00072%.

Folyamatosan javul a járványhelyzet

Hétfőtől újabb enyhítések léptek életbe, köszönhetően a járvány visszaszorulásának. Vasárnap már a halálozási adat is viszonylag alacsony volt, 14-en haltak meg COVID-ban.

Négy járásban – köztük a Szenciben – már csak narancsriasztás van érvényben, ami azt jelenti, hogy

ott már a vendéglők a belső helyiségekben is fogadhatnak vendéget, nemcsak a teraszokon.

Az ország egyre jobban visszatér a rendes kerékvágásba, aggasztó azonban, hogy az oltottak száma nagyon lassú ütemben emelkedik.

Talán gyorsíthatja majd az oltás ütemét, hogy a BioNTech/Pfizer vakcináját a legújabb ajánlás szerint nem kell már extrém hidegben tárolni. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) rugalmasabb tárolási körülményeket javasol: szerintük

a Comirnaty nevű vakcinát bontatlan üvegekben 2-8 Celsius-fok közötti hőmérsékleten, azaz normál hűtőszekrényben akár egy hónapon át is lehet tárolni.

Ezzel lehetővé válik, hogy a háziorvosok is beadhassák a vakcinát, vagy mozgó oltópontokkal vihessék közelebb az emberekhez.

Gáz van az oltási igazolványokkal

Az oltási igazolvánnyal is gondok vannak, az egészségügyi minisztérium még csak most gondolkodik azon, hogy olyan az egész országban egységes igazolást kellene kiállítani, amit esetleg külföldön is elismernek.

A szlovákiai gyakorlat az, hogy szinte mindenhol más-más igazolást adnak, amelyeknek sajnos egy közös pontjuk van: csak szlovák nyelvűek.

A környékbeli országok előre gondolkodtak, és elismerik az egymás által kiállított, egységes és főleg többnyelvű igazolásokat, Szlovákia azonban ebbe a körbe egyelőre nem került be. Talán a héten kitalál valamit a szaktárca, legalábbis ezt ígéri.

