Korlátozott számú indulót várnak idén a New York Marathonra

A szervezők tájékoztatása szerint korlátozott számú, 33 ezer indulót várnak idén a New York Marathonra, a világ egyik leghíresebb utcai futóversenyére.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A szervezők közölték: az 50. New York Marathon résztvevői negatív teszttel vagy oltással állhatnak rajthoz november 7-én, illetve be kell majd tartaniuk a kormány aktuális utazási, belépési és karantén szabályait is. A rajtnál és a célban megszokott tömegjelenetek elkerülése érdekében nem egy, hanem több időpontban indítják a versenyzőket.

Andrew Cuomo, New York állam kormányzója kiemelte: tavaly helyes döntés volt a verseny lemondása, a város lakói azonban megfeszített munkájukkal elérték, hogy megtehessék a lépéseket a normális életmenet visszaállítása felé.

Bill de Blasio polgármester hangsúlyozta: a New York Marathon emlékeztet mindarra, amit a város lakói kitartással, kemény munkával és a közösség erejének támogatásával el tudnak érni. Eddigi eredményeiknek köszönhetően pedig New York ismét megrendezheti ikonikus eseményeit.

A profi és az amatőr futók között is rendkívül népszerű viadalon 2019-ben rekordszámú, 53 627 versenyző ért célba, míg tavaly a pandémia miatt nem rendezték meg a versenyt.

