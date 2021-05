JOGERŐS: 23 évet kapott a Piťoként ismert pozsonyi maffiózó, Juraj Ondrejčák

A bazini Specializált Büntetőbíróság kedden 23 éves börtönbüntetésre ítélte az alvilágban Piťoként ismert pozsonyi maffiózót, Juraj Ondrejčákot.

Fotó: TASR

A Speciális Ügyészi Hivatal ügyésze 23 éves szabadságvesztést javasolt Ondrejčáknak, aki tavaly decemberben kötött vádalkut az ügyésszel, ezt pedig a bíróság most jóváhagyta.

Piťo egykori jobbkezét, a Gaťaként ismert Matej Šalagát 13,4 évre ítélték.

A bíróság döntése jogerős, fellebbezésre nincs lehetőség.

Juraj Ondrejčákot bűnszervezet létesítése és működtetése miatt korábban 16 év börtönre ítélték, melyből néhányat már le is töltött. A rácsok mögött azonban elkezdett beszélni, több gyilkosságot és gyilkossági kísérletet is beismert, és a rendőrséggel való együttműködésre szólította fel egykori bűntársait is.

Az első gyilkosság, amit Piťo beismert, az albán Fadil Pasjaca két évtizeddel ezelőtti kivégzése, aki a pozsonyi Havana bár egyik tulajdonosa volt. A gyilkosság megrendelője Ondrejčák szerint az alvilágban Boržaként ismert Dušan Borženský volt, aki annak idején a kelet-szlovákiai alvilágot próbálta uralni.

A következő gyilkosság még ehhez az ügyhöz kapcsolódott: Ľuboslav Velket kicsalták Piťoék egy erdőháti vikkendházba, majd ott maga Piťo végezte el a piszkos munkát.

Piťo beismerte a konkurens Takáč-banda alapítójának, Ján Takáčnak a meggyilkolását is, továbbá a Tibor Füle elleni gyilkossági kísérletet. Fülét a Takáč-banda déli ága vezetőjének tartották.



(TASR/para)