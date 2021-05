Anyagi segítséget ígér a kormányfő a községnek, ahol óriási pusztítást végzett az árvíz (FOTÓK, VIDEÓ)

Kedden az árvíz sújtotta Rudno nad Hronom (Žarnovicai járás) községbe látogatott Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő. Marián Šurjanský polgármesternek az anyagi támogatás mellett megígérte, hogy a kormány segíteni fogja az árvízkárok elhárítását is.

"Amint a polgármester úr számszerűsítette a keletkezett károkat, azonnal elkülönítem a támogatás összegét a miniszterelnöki tartalékból, ezáltal anyagi segítséget is biztosítva a községnek"

- ígérte Heger. Hozzátette: az állam együttműködik az önkormányzattal, hogy a romba dőlt község lakosai mielőbb visszatérhessenek a normális életvitelükhöz.

A kormányfő a tragédia helyszínén részvétet nyilvánított a volt polgármester hozzátartozóinak, aki az árvíz következtében veszítette életét. Egyben köszönetet mondott minden állampolgárnak, önkéntesnek és a mentőalakulatok tagjainak, akik rész vesznek a mentésben és a helyreállításban.

Heger szerint a gátat, melyet valószínűleg az intenzív esőzés következtében keletkező víztömeg szakított át, már nem lehet megjavítani. Hozzátette: a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat képviselői már elvégezték a helyszíni vizsgálatot. Az árvíz megrongálta az állampolgárok és az önkormányzat vagyonát is. A kárfelmérés folyamatban van - mutatott rá a polgármester.

Az 50 főt is meghaladja azoknak a rendőröknek, tűzoltóknak és önkéntes tűzoltóknak a száma, akik részt vesznek a mentésben és segítik a helyreállítást. Erről Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminiszter tájékoztatott. Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter hozzátette: 31 katonát is a helyszínre vezényeltek, szükség esetén többet is küldenek.



(TASR)