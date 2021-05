A bősiek gólgazdag meccseken hangolódnak az újrakezdésre

A régióbajnokságokban játszó futballcsapatok ezekben a hetekben, napokban a vírus okozta kényszerpihenő utáni újrakezdésre összpontosítanak. A Nyugat-szlovákiai kerületi bajnokságban legutóbb tavaly október közepén rendeztek bajnoki párharcokat.

A tervek szerint június végéig az elhalasztott, valamint a 2020/21-es évfolyam őszi idényére tervezett bajnoki összecsapásokat pótolnák be. Az V. liga Déli csoportjában 21 ponttal a bősiek a tabella második lépcsőfokáról várják a rajtot.

„Valóban hosszúra sikeredett a kényszerpihenő, a pontvadászatot tavaly tavasszal is megtorpedózta a koronavírus-járvány. Nehéz időszakot hagytunk magunk mögött. Szeretnénk már végre futballozni, tétmeccseket játszani. Az lenne az ideális, ha a nézők is visszatérnének a lelátóra. Ami bennünket illet, a fiúk az elmúlt hónapokban sem lazsáltak. Egyéni edzéstervek alapján individuálisan gyakoroltak. A felméréseknél azt tapasztaltam, hogy védenceim betartották az utasításokat. Amint azt az előírások megengedték, csoportosan gyakoroltunk. A bősi parkerdőben az erőnlétet palléroztuk, a pályán a technikai elemeket is csiszoltuk. Eddig két felkészülési mérkőzést játszottunk. A IV. ligás nagymegyerieket 4:1, a III. ligás Rača alakulatát pedig 6:1 arányban győztük le. Az újrakezdésig még két edzőmeccset játszunk. Szerdán a jókaiakat, szombaton pedig a dénesdieket (Dun. Lužná) látjuk vendégül. A célokat nehéz feladat konkretizálni. Nem ismerjük az ellenfelek felkészülési szintjét, játékosállományát. Annyit azonban ígérhetek, mindent beleadunk. Sok helyen változásokra került sor. Így volt ez nálunk is. Visszatért Jókáról a gólerős Tóth László (felvételünkön), erősítésnek számít a Somorján is megfordult Méri Tamás. Velünk gyakorol korábbi játékosunk, Trajcsik Patrik” – nyilatkozta a Duna-partiak felkészüléséről a Paraméternek Johancsik Patrik, a bősiek trénere.

A sorsolás alapján a 11. fordulóban a bősiek a somorjai STK-fakó tejfalui otthonában lépnek pályára, egy héttel később pedig a Parkerdei stadionban a hodosiakkal mérik össze tudásukat

